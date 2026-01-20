경북 울진서 택시, 트랙터 추돌…3명 중경상 [사건수첩]

19일 오후 7시 47분쯤 경북 울진군 평해읍 한 도로에서 택시가 앞서가던 트랙터를 추돌했다.

사진=뉴시스

20일 소방당국과 경찰 등에 따르면 이 사고로 60대 택시 운전자가 중상을, 함께 타고 있던 2명은 경상을 입고 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 운전 부주의로 사고가 난 것으로 보고 목격자 진술과 함께 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지