"뇌 건강은 인류의 핵심 자산"…‘2026 세계 뇌 건강 포럼’ 파리서 성료

뇌 건강을 ‘인류 공통의 과제’로 규정하고 국제 공조 체계를 구축하기 위한 ‘2026 세계 뇌 건강 포럼(World Brain Health Forum·WBHF)’이 지난 14일(현지시간) 프랑스 파리에서 열렸다. 사흘간 진행된 이번 포럼은 전 세계 인구 3명 중 1명이 겪는 뇌 질환 문제를 해결하기 위한 정책·산업·학계 협력의 ‘행동 프레임워크’를 도출하는 데 초점을 맞췄다.

이번 포럼은 세계보건기구(WHO)와 파리 뇌 연구소(Paris Brain Institute) 등 주요 국제기구 및 학계가 공동 주관했다. 포럼에서 공개된 WHO 자료에 따르면 전 세계적으로 약 34억명(세계 인구의 43%)이 신경계 질환을 앓고 있으며, 연간 사망자 수는 1180만 명에 육박한다.

특히 장애 조정 생활 년수(DALYs)의 85%가 저소득 및 중저소득 국가(LMICs)에 집중된 반면, 이들 국가의 의료 인프라는 턱없이 부족한 것으로 나타났다. 인구 10만 명당 전문 인력은 고소득 국가가 2.7명인 데 비해, LMICs는 그 1% 수준인 0.03명에 불과해 의료 불균형 해소가 시급한 과제로 제시됐다.

기조연설에 나선 반기문 전 유엔 사무총장은 뇌 건강이 단순한 의학적 이슈를 넘어 사회·경제적 지속가능성을 좌우하는 ‘핵심 자산’이라고 강조했다. 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장도 축사를 통해 국가 간 치료 격차를 줄이기 위한 다자간 협력의 중요성을 역설했다.

WBHF 2026은 단순한 학술 교류를 넘어, 5대 핵심 의제를 설정해 구체적인 실행 방안을 논의했다. 핵심 의제는 △신경·정신질환의 경계를 허물고 생물학적 표지(Biomarker) 기반으로 질환을 재정의하는 통합적 접근 △AI와 데이터 과학을 활용해 진단 및 신약 개발을 가속하는 기술 혁신 △유전체 기반의 생애주기별 맞춤형 예방·치료를 지향하는 정밀 뇌 건강 △지역과 인종을 초월한 보편적 의료 접근성을 확보하는 형평성 제고 등이다.

이번 포럼의 특징은 ‘회의’를 넘어 ‘실행’으로 연결하겠다는 점이다. 마지막 날인 16일, 프랑스 한림원(Institut de France)에서 열리는 라운드테이블에서는 전 세계 정책결정자와 산업계 리더들이 참여해 행동 프레임워크(Call for Action)를 작성했다. 해당 문건은 주요 국제 의학 저널에 투고돼 향후 각국 정부가 뇌 건강 정책을 수립하는 데 가이드라인 역할을 할 것으로 기대된다고 보도자료는 전했다.

사흘간 모든 일정에 주요 관계자로 참여한 분당서울대병원 신경과 배희준 교수는 “뇌 건강은 21세기 인류가 직면한 가장 거대한 도전 중 하나”라며 “발견에서 실행까지 전 과정을 연결하는 이번 포럼이 전 지구적 뇌 건강 증진의 전환점이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 우리나라 역시 이러한 국제적 움직임에 적극적으로 참여할 필요가 있다고 강조했다.

