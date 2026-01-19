BTS 뷔, 포토북 ‘타입 비(TYPE 非)’ 발간…프리즈 하우스 서울서 전시회도

방탄소년단(BTS) 뷔가 포토북을 통해 새로운 얼굴을 보여준다.

19일 빅히트 뮤직에 따르면 뷔는 이날 포토북 ‘타입 비(TYPE 非)’를 발간했다.

2024년 선보인 ‘타입(TYPE) 1’에 이은 두 번째 작품이다.

전작이 꾸밈없는 자연스러운 일상을 담았다면 이번에는 형식과 장르의 경계를 넘나드는 ‘비(非)고정성’을 포착했다.

뷔는 이번 포토북의 기획 단계부터 촬영 전반에 직접 참여해 자신만의 감각을 밀도 있게 표현했다.

총 278페이지로 구성됐으며 20개의 챕터가 하나의 흐름처럼 이어진다.

챕터마다 다양한 콘셉트와 연출은 하나의 범주로 규정할 수 없는 ‘아티스트 뷔’의 면모를 보여준다.

메인 포스터에 담긴 깊은 눈빛과 감성적인 분위기는 포토북에 대한 기대감을 높인다.

포토북 발간을 기념한 오프라인 전시 ‘뷔 타입 비 : 온-사이트 인 서울(V TYPE 非 : ON-SITE IN SEOUL)’도 열린다.

전시존과 미디어 아트존 등으로 구성됐다.

관람객들은 포토북 흐름에 따라 이동하며 작품을 시각적, 입체적으로 경험할 수 있으며 현장에서만 감상 가능한 미공개 사진과 영상도 만날 수 있다.

전시는 20일부터 2월 1일까지 서울 중구 프리즈 하우스 서울(Frieze House Seoul)에서 진행된다.

이곳에서 진행되는 첫 사진전이라는 점에서도 의미가 있다.

한편 뷔가 속한 BTS는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한다.

팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 앨범으로 총 14곡이 수록된다.

4월부터는 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지를 아우르는 대규모 월드투어에 나선다.

4월 9일, 11~12일 경기 고양에서 시작되며 총 34개 도시에서 79회 공연을 펼친다.

추후 일본, 중동 일정이 추가될 예정이라 투어 규모는 더욱 확대될 전망이다.

