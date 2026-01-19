무신사, 이번에는 쿠팡 저격 9만원 쿠폰 쏜다

무신사가 오는 28일까지 무신사 스토어와 29CM 고객을 대상으로 ‘9만원 규모 쿠폰팩’을 제공한다.

19일 무신사에 따르면 쿠팡의 개인정보 유출 피해 고객 보상안(5만원어치 쿠폰)을 모방했던 무신사의 ‘5만원 규모 쿠폰팩’에 대한 고객 호응이 크게 일자 이를 더 확대한 마케팅을 진행한다.

무신사 쿠폰팩은 전체 카테고리와 스포츠, 뷰티, 유즈드, 슈즈, 아우터, 키즈, 무신사 스탠다드 등에서 쓸 수 있는 쿠폰으로 구성됐다. 오프라인 매장용으로도 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. 무신사 스토어와 29CM 기존·신규 회원 모두 조건 없이 쿠폰을 받을 수 있다.

29CM는 전체 카테고리와 패션, 여성 잡화, 풋웨어&스포츠, 홈, 키즈, 뷰티, 푸드, 이구어퍼스트로피에서 각각 쓸 수 있는 쿠폰 9장을 발급한다. 무신사와 29CM는 행사 기간 ‘무신사머니’를 충전하고 1만원 이상 주문한 뒤 구매를 확정한 고객에게 5000원을 돌려주는 ‘페이백’ 이벤트도 각각 진행한다.

앞서 무신사는 지난 1∼14일 5만원 규모 쿠폰팩을 지급했는데, 그 기간 일일 신규 가입자 수가 지난해 같은 기간보다 평균 46.1% 늘었다고 한다. 같은 기간 29CM의 일일 가입자 증가율도 평균 53.5%를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지