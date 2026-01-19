재혼 김나영, 시부모와 첫 여행 "딸 체험 중" 눈물

방송인 김나영이 시부모님 애틋함에 눈물을 흘렸다.

그는 지난 18일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비(nofilterTV)'에 올린 영상에서 홍콩으로 대가족 여행을 갔다.

김나영은 "여행이 떨리기도 하고 두렵기도 하다"며 "드라마 보면 3대가 함께 해외 여행 떠나고 그러던데 저한테도 그런 일이 일어났다"고 말했다.

마이큐는 "내 전 고향에 나영과 신우, 이준이와 함께 가는 거니까 설렌다"고 했다. 김나영은 "예쁨 받는 며느리 하고 싶다"고 덧붙였다.

여행 다음 날 홍콩에서 김나영은 "2일차 가족여행 괜찮은 것 같다"며 "어린 아이가 된 느낌"이라고 말했다.

그는 "어머니, 아버지가 다 체크인 해주시고 메뉴도 선택해주시고 이렇게 하시니까 진짜 받기만 하는 여행을 한다"며 눈물을 흘렸다.

마이큐는 "우리 엄마 아빠가 이런 적 없었다"며 "나영이 우리 가족의 일원이 된 건 기뻐하며 해주고 싶은 마음이 느껴졌다"고 했다.

김나영은 "다 받기만 하면 되는 거라 좋다"며 "엄마로 오래 살았는데 딸 체험을 하는 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

