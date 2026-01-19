임영웅 "내 삶의 나침반이다" 소감 남긴 콘서트 성료

‘playlist 연말 연초, 온기 가득한 HOME의 순간을 기록하는 Polaroid같은 플레이리스트 | IM HERO 2’ 영상 속 가수 임영웅. 임영웅

가수 임영웅이 서울 고척스카이돔에서 콘서트를 진행한 가운데 “내 삶의 나침반이다”고 소감을 남겼다.

지난 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 서울 공연에서 그는 총 5만 4000여 명의 관객과 만남을 가졌다. 콘서트에서 임영웅은 다시 한번 독보적인 존재감을 입증했다.

공연의 시작은 정규 2집 수록곡 ‘원더풀 라이프(Wonderful Life)’가 장식했다. 그는 관객들에게 인사를 건네며 본격적인 공연의 포문을 열었다.

이어 재즈풍으로 새롭게 편곡한 ‘이제 나만 믿어요’를 비롯해 ‘들꽃이 될게요’, ‘비가 와서’ 등 대표곡들을 연달아 선보이며 깊은 감성과 여운을 전했다.

콘서트 중반부에는 강렬한 퍼포먼스가 이어졌다. ‘답장을 보낸지’와 ‘얼쑤구’ 무대에서는 랩과 안무를 곁들인 색다른 무대를 구성해 현장 열기를 단숨에 끌어올렸다.

‘영웅시대’와 소통도 빠지지 않았다. 그는 관객 참여형 코너인 ‘영웅 노래자랑’을 개최하며 즉석으로 추천받은 곡을 자신만의 스타일로 소화했다.

끊임없는 앙코르 요청 속에 다시 무대에 오른 임영웅은 “내 삶의 나침반이자 답이 되어주셔서 감사하다”며 “다시 공연장에서 만나자”고 진심 어린 인사를 전하며 관객들에게 여운을 남겼다.

