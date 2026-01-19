임영웅, 고척돔 콘서트 성료…"영웅시대는 내 삶의 나침반"

가수 임영웅이 서울 고척스카이돔을 하늘빛으로 물들였다.

19일 소속사 물고기뮤직에 따르면 임영웅은 지난 16~18일 서울 고척스카이돔에서 전국투어 콘서트 '아임 히어로'(IM HERO)를 개최했다. 사흘간 열린 서울 공연에는 5만4000여 명이 찾았다.

이날 임영웅은 정규 2집 수록곡 '원더풀 라이프'(Wonderful Life)로 화려하게 막을 올렸다. 이어 재즈 버전으로 새롭게 편곡한 '이제 나만 믿어요', '들꽃이 될게요', '비가 와서' 등을 선보이며 분위기를 달궜다.

임영웅의 강렬한 매력이 돋보이는 무대도 이어졌다. '답장을 보낸지'와 '얼쑤구'에서는 K팝 그룹처럼 랩과 춤 실력을 뽐냈다.

또 '영웅 노래자랑' 코너를 통해 즉석에서 추천받은 곡을 불러 색다른 재미를 선사했다.

열띤 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 임영웅은 "내 삶의 나침반이자 답이 되어주셔서 감사하다. 다시 또 공연장에서 만나겠다"고 말했다.

사흘간 고척돔에서 팬들을 만난 임영웅은 부산으로 발걸음을 옮긴다. 임영웅의 부산 콘서트는 다음 달 6일~8일 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 열린다.

