홍콩 액션 스타 렁시우롱, 77세로 세상 떠나

저우싱츠(周星馳·주성치) 감독의 영화 ‘쿵푸허슬’ 속 ‘화운사신’(火雲邪神, 두꺼비) 역으로 잘 알려진 홍콩 배우 렁시우롱(梁小龍·양소룡)이 지난 14일 중국 선전에서 세상을 떠났다고 홍콩 매체들이 19일 보도했다. 향년 77세.

1948년 4월 영국령 홍콩에서 태어난 고인은 광둥 오페라단에서 활동하던 아버지로부터 무술을 배웠다. 영춘권과 가라테 등을 익혀 1970∼1980년대 액션 영화에서 활약했다. 브루스 리(이소룡·1940∼1973), 청룽(성룡), 티룽(적룡)과 함께 '홍콩의 4소룡'(Four Little Dragons)으로 불렸다. 고인은 또 이소룡 사후 그의 외모와 무술 스타일을 흉내내어 제작된 ‘브루스플로이테이션(Bruceploitation)’ 영화에 단골로 출연하며 이름을 알렸다.

2004년 영화 ‘쿵푸허슬’에서는 무술 고수이지만 힘을 숨기고 평범한 동네 아저씨로 살아가는 ‘화운사신’역으로 강렬한 존재감을 남겼다.

