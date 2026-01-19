현대차증권, 대학생 서포터즈 2기 모집…월 활동비 40만원

현대차증권은 MZ세대와의 소통 강화를 위한 브랜드 캠페인의 일환으로 ‘대학생 서포터즈 2기’를 모집한다고 19일 밝혔다. 이번 서포터즈 모집은 금융 콘텐츠 기획 및 영상 제작에 관심 있는 대학생을 대상으로 하며, 총 16명을 선발할 예정이다.

지원 접수는 12일부터 30일까지이며, 선발된 서포터즈는 3월부터 6월까지 약 4개월 동안 현대차증권의 브랜드 홍보와 온·오프라인 콘텐츠 제작에 참여하게 된다. 활동은 개인 및 팀 단위로 진행되며, 발대식, 워크숍, 해단식 등 다양한 오프라인 프로그램도 함께 운영된다.

1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 2월 20일 최종 합격자가 발표되며, 발대식은 3월 4일, 해단식은 6월 24일로 예정되어 있다.

참여자 전원에게는 월 40만원의 활동비와 수료증이 제공되며, 매월 우수 활동팀에게는 별도 인센티브(10만원)가 지급된다. 이외에도 각각 최우수팀·개인우수·공로상 등 우수 활동자에게는 특별 상금이 주어진다.

지원은 모집 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 가능하며, 60초 분량의 자기소개 영상을 별도로 제출해야 한다. 이밖에 관련된 자세한 사항은 현대차증권 서포터즈 운영국으로 문의하면 된다.

현대차증권 관계자는 “이번 대학생 서포터즈는 디지털 환경에서 금융 콘텐츠를 새롭게 해석하고 전달하는 역할을 수행할 것”이라며 “Z세대의 창의적인 시각으로 현대차증권 브랜드와 시너지를 일으킬 수 있는 대학생들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

