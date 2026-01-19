김준수는 부자 사주…"재물복 계속 들어와"

가수 김준수가 재물운을 자랑했다.

18일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 김준수가 게스트로 출연했다.

가수 김준수. SBS 제공

이날 서장훈은 "김준수 씨 사주를 살짝 봤다. 돈을 써도 돈이 계속 들어오는 사주"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

김준수는 "정확히 얘기하면 써도 들어온다기보다 내 사주에는 우여곡절이 있다. 재물복은 계속 있다고 들었다"고 말했다.

이에 신동엽은 "지금처럼 30~40년 열심히 하면 장훈이만큼 될 수 있다"며 서장훈의 재력을 언급해 웃음을 안겼다.

서장훈은 "영원한 아이돌일 것 같았던 준수 씨가 벌써 불혹의 나이를 맞이했다. 요즘 '살짝 나이가 드는구나' 실감한 적 있느냐"고 물었다.

김준수는 "체력적이거나 몸의 변화는 못 느끼고 있다"면서도 "제 나이를 얘기하면 주위에서 많이 놀라신다. 또 뮤지컬 할 때 형이나 누나밖에 없었는데 어느덧 동생들이 많아졌다"고 답했다.

그러자 서장훈은 "준수 씨가 내후년 스케줄까지 꽉 찼다고 들었다. 뮤지컬을 하면서 수익이 100배가 올랐다던데 사실이냐"고 물었고, 김준수는 웃으며 "뮤지컬을 했다기보다. 네. 그렇죠"라고 인정했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지