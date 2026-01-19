‘아이 키우기 좋은 도시’ 연수구, 임신부터 양육까지 맞춤형 지원 강화

인천 연수구가 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성에 박차를 가하고 있다. 임신에서 양육까지 전 과정을 아우르는 맞춤형 협조 체계를 본격 가동한다. 19일 연수구에 따르면 송도건강생활지원센터는 다음달부터 임산부와 그 가족 대상의 생애주기별 ‘2026년 모자 건강지원 프로그램’을 선보인다.

출산 친화적 환경 조성이 목표로 진행되며, 신체적·정신적 건강 증진을 돕는 실무 중심 콘텐츠로 구성됐다. 주요 내용은 △예비 부모를 위한 임신 준비 교육 △임신부 요가·태교 교실 △신생아 케어·놀이법 △1대 1 모유 수유 클리닉 등이다.

올해 아이돌봄 지원 서비스를 새롭게 도입한다. 산후 운동 프로그램 참여 시 전문인력이 아이를 대신 돌봐주는 것이다. 육아 부담으로 자기 관리에 소홀했던 출산 여성들이 안심하고 참여할 수 있도록 문턱을 대폭 낮췄다.

센터 방문이 어려운 예비 아빠들에게 비대면 화상 교육 제공으로 참여율을 높인다는 방침이다. 구는 영유아의 올바른 성장과 가족 전체 양육 역량을 강화시켜 지속가능한 지역사회 돌봄 기반을 다지는 계기가 될 것으로 내다봤다.

이재호 연수구청장은 “단순한 출산 지원을 넘어 미래세대를 위한 투자라 생각한다”며 “향후에도 임신·출산·양육의 전반에서 구민들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

