전남 함평 손불면, 노인일자리 참여자 대상 교육

전남 함평군 손불면은 16일 손불면 노인복지센터에서 노인일자리 사업 참여자를 대상으로 안전교육 및 직무 설명회를 실시했다.

19일 함평군에 따르면 이번 사업은 수요처를 적극 발굴한 결과 전년 대비 8명이 증가해 총 95명이 참여했다. 새롭게 일자리를 시작한 어르신들은 사회활동 참여를 통해 활기찬 노후 생활을 이어간다.

교육은 수요처 특성에 따른 활동 방법을 숙지하고, 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 각종 사고를 예방할 목적으로 실시했다.

노인일자리 사업 참여자 눈높이에 맞춘 동영상 시청과 사고 사례 중심의 OX 퀴즈 방식으로 진행됐으며, 활동 중에 발생할 수 있는 위험 요소와 대처 방법을 중점적으로 안내했다.

임수영 손불면장은 “노인일자리는 어르신들께 건강하고 보람 있는 인생 제2막을 열어주는 소중한 기회”라며 “새롭게 참여한 어르신들을 포함해 모든 분이 안전을 최우선으로 생각하며 일자리 활동에 임해주시길 바란다”고 말했다.

손불면은 앞으로도 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고, 노인일자리 참여자들이 안전하고 즐겁게 근무할 수 있도록 지속적인 교육과 관리에 나설 계획이다.

