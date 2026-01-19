"눈이 돌아있어" 돌아이 등극한 이 셰프

JTBC Entertainment

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해(냉부해)’에서 박은영 셰프의 퍼포먼스가 화제를 모으고 있다.

지난 18일 방송된 ‘냉부해’에는 원로 배우 김영옥과 배우 박준면이 게스트로 출연했다. 이날 김영옥을 위한 요리 대결에서 박은영 셰프는 최현석 셰프와 맞붙었다.

요리 소개 과정에서 박은영 셰프는 아이들(i-dle)의 ‘퀸카’ 안무를 선보였다. 김영옥은 그를 흐뭇하게 바라보았다. 윤남노 셰프는 “눈 봐, 눈”이라며 또렷하게 눈을 뜨고 춤추는 박은영의 모습을 집중시켰고, 김풍은 박수를 치며 웃음을 터뜨렸다. 권성준 셰프는 “돌아이야, 돌아이”라며 박은영의 광기를 인정했다.

그러나 박은영은 정작 요리 이름을 말하지 않아, 춤을 한 차례 더 추며 제목을 공개하는 해프닝이 벌어졌다. 그는 “죄송해요, 춤에 심취해서 다시 한번 할 수 있을까요?”라고 다시 메뉴를 소개하는 시간을 가졌다.

해당 영상에 누리꾼들은 “박은영 셰프 완전 방송재질이네”, “돌아있는 웃수저”, “눈이 돌아있어”라고 댓글 달았다.

권성준 셰프 SNS

이와 같은 박은영 세프의 모습은 다른 매체에서도 살펴볼 수 있다. 지난 18일 자신의 권성준 세프는 사회관계망서비스(SNS)에 “중식하는 돌아이 실존ㄷㄷ”이라는 문구와 함께 한 영상을 게시했다.

영상에는 박은영 셰프가 아이들의 ‘퀸카’ 안무를 준비하고 있었다.

