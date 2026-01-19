골든블루, 한정판 ‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크' 판매 시작

골든블루 인터내셔널은 2026년 붉은 말의 해를 맞아 한정판으로 선보이는 ‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크(Kavalan Solist Madeira Cask)’의 공식 판매를 시작한다고 19일 밝혔다.

신제품은 2026년 병오년(丙午年) ‘붉은 말의 해’를 기념해 골든블루 인터내셔널과 타이완 킹카그룹이 손잡고 출시한 스페셜 에디션이다. 오직 대한민국 위스키 시장만을 위해 383병 특별 기획된 한정판 제품이라는 점에서 공식 판매 전부터 위스키 애호가들의 많은 관심을 받았다.

‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크’는 포르투갈 남단의 아열대 화산섬인 마데이라 섬에서 생산된 마데이라 와인 캐스크에 원액을 숙성했다. 아열대 기후 특유의 강렬한 숙성 환경이 ‘카발란’ 고유의 증류 기술과 만나며 마데이라 캐스크가 지닌 풍미를 한층 끌어올렸다.

이번 한정판 제품은 ‘카발란’의 마스터 블렌더가 직접 엄선한 최상의 원액을 사용해 뛰어난 제품력을 갖췄다. 신선한 체리와 포도, 사과 등 과일 향과 꿀의 달콤함이 조화를 이루며 열대 과일의 섬세한 향미 뒤로 후추와 계피 등 향신료의 스파이시함이 어우러져 입체적인 풍미를 경험할 수 있다.

특히 ‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크’는 다른 ‘카발란 솔리스트(Solist)’ 시리즈 제품들과 마찬가지로 물을 섞지 않는 방식인 싱글 캐스크 스트렝스(Single Cask Strength)로 병입돼 캐스크 본연의 특징을 오롯이 느낄 수 있다.

박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 “이번 한정판 출시는 국내 위스키 시장에서 ‘카발란’의 위상과 입지를 더욱 견고히 할 수 있는 계기라 생각한다”며 “앞으로도 위스키 애호가들의 소장욕구를 자극하는 각종 패키지를 지속적으로 선보여 브랜드 인지도를 높이고 프리미엄 위스키 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지