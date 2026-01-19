'與윤리심판원 제명 결정' 김병기 "재심 신청 않고 떠나겠다"

각종 의혹으로 당 윤리심판원으로부터 제명 결정을 받은 더불어민주당 김병기 의원이 19일 "재심을 신청하지 않고 떠나겠다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "저로 인해 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음에 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각했다"며 이같이 말했다.

그러면서 당에 "제가 재심을 신청하지 않은 상황에서 제명 처분을 한다면 최고위원회의 결정으로 종결하는 방안을 검토해달라"며 "굳이 의원총회 추인을 거치면서 선배, 동료, 후배 의원 여러분께 조금이라도 마음의 부담을 지우고 싶지 않다"고 했다.

민주당 당헌·당규에 따르면 현직 의원에 대한 제명 처분은 최종적으로 의원총회에서 재적 의원 과반의 찬성이 있어야 한다.

김 의원은 "비록 지금 제가 억울하다고 느끼는 부분이 있다고 하더라도 사랑하는 동료 의원들께 같이 비를 맞아 달라고 말할 수는 없다"며 "충실히 조사받고 관련 증거를 모두 제출해 무죄를 입증할 것이다. 실체적 진실은 반드시 드러날 것"이라고 언급했다.

민주당 윤리심판원은 지난 12일 김 의원의 공천헌금 수수 등 각종 의혹에 관한 회의를 연 뒤 "사안의 중대성 등을 종합적으로 고려했다"며 제명을 의결한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지