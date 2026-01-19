원주시청 공무원노조, 최혁진 의원과 저소득 주민들에 연탄 나눔 봉사

원주시청 공무원노동조합이 단구동 저소득 주민들이 추운 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있도록 연탄을 나눴다.

시 노조는 이달 17일 조합원, 조합원 가족과 함께 단구동 저소득 주민 대상 연탄 나눔 봉사를 실시했다고 19일 밝혔다.

문성호(왼쪽) 원주시청 공무원노조위원장과 최혁진 국회의원이 연탄 나눔 봉사를 하고 있다. 시 노조 제공

올해 연탄값이 오른 데다 여전히 연탄난로를 이용하는 가구가 있다는 사실을 확인해 2021년 이후 5년 만에 연탄 봉사를 재개했다. 앞으로도 연탄 나눔 봉사를 진행할 예정이다.

시 노조는 연탄보일러를 사용하는 가구 3곳을 선정해 가구당 연탄 400장 총 1200장을 전달했다.

원주 단구동에 거주하는 최혁진 국회의원(무소속)도 이번 연탄 봉사에 함께 해 지역사회 나눔의 의미를 더했다.

원주시청 공무원노동조합이 단구동 저소득 주민들에게 연탄 나눔 봉사를 하고 있다. 시 노조 제공

최 의원은 격려사를 통해 “원주시청 공무원노조 조합원들이 노조위원장을 잘 뽑아서 주말에도 즐겁게 봉사하는 자리가 마련된 것 같다”며 “단구동민으로서 노조가 지역을 위해 봉사하는 것이 고맙다. 즐겁게 봉사하고 가겠다”고 말했다.

문성호 시 노조 위원장은 “추운 겨울을 지내시는 에너지 취약계층이 지역사회에 여전히 많다”며 “오늘 시 노조의 연탄 봉사가 지역사회 나눔 문화 확산에 도움이 되기를 바란다”는 바람을 전했다.

