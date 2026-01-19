인하대, '자가 나노렌징' 규명 나노플라스틱 검출 경제성·보편성 확보

인하대학교가 생수 속 나노플라스틱(1마이크로미터 미만 입자) 분석의 경제성·보편성 모두를 잡았다. 인하대는 신동하 화학과 교수 연구팀이 나노플라스틱 입자가 빛과 반응할 때 스스로 신호를 증폭시키는 ‘자가 나노렌징(Self-nanolensing)’ 효과를 세계 최초로 규명했다고 19일 밝혔다.

나노플라스틱의 경우 크기가 너무 작아 빛을 산란시키는 신호가 매우 약하다. 이에 신호를 억지로 키우기 위해 복잡한 전처리를 거치거나, 수억 원을 호가하는 초고속 레이저 장비(SRS 등)를 사용하는 게 일반적이었다.

연구팀은 나노플라스틱 자체가 마치 작은 돋보기처럼 빛을 한곳으로 모아 라만 신호를 최대 35배까지 스스로 키운다는 사실을 확인했다. 이 원리를 적용해 직접 개발한 저가의 일반 라만 분광 시스템으로 시중에 유통 중인 생수를 분석, 125nm(나노미터) 크기의 아주 작은 입자까지 명확하게 식별해 냈다.

농도·종류는 기존 정밀한 고가 장비로 분석했을 때와 거의 동일 수준으로 나타났다. 일반 연구실이나 검사 기관에서도 연구팀의 저가형 분광 시스템을 활용해 나노플라스틱 오염 실태를 상시 모니터링할 수 있는 기반이 마련됐다고 평가된다.

신동하 교수는 “나노플라스틱을 보려면 반드시 비싼 장비가 필요하다는 고정관념을 깬 결과물”이라며 “환경부나 지자체에서 나노플라스틱의 상시 모니터링 체계를 구축하고 관련 규제 정책을 수립하는 데 실질적인 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지