박군, ♥현영과 이혼설에 “난임으로 2년째 병원 치료 중…스킨십 리스로 알려져”

SBS '미운 우리 새끼' 화면 캡처

트로트가수 박군(39)이 아내 한영(47)과의 이혼설에 입을 열었다.

18일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 박군이 충청북도의 한 시골 마을에서 의문의 텐트에 머물며 홀로 생활하고 있는 모습이 공개됐다.

이날 그룹 룰라 출신 이상민과 배우 임원희는 "소문이 한 두 개 도는 게 아니다. 사람들은 진짜인 줄 알 것"이라며 잠적설, 세집 살림설 등을 언급했다.

박군은 한영과 2022년 결혼한 지 4년 차다. 그는 "일단 내가 잠적을 했다는 건 오해"라며 "리포터 일을 하고 있는데 한 번 촬영에 이틀씩 걸리니까 행사를 못하겠더라. 그래도 리포터 일을 하고 싶어서 행사를 포기하겠다고 한 게 와전됐다"고 해명했다.

임원희는 "일 끝나면 집으로 가야지, 왜 여기로 오느냐. (김)종민이는 지방 스케줄이 있어도 서울 집에 갔다가 간다"며 의아해 했다. 박군은 "종민 형은 신혼이지 않느냐. 난 40년 산 것 같다"며 "그만큼 아내가 편하고 좋다. 어제도 아내랑 사진 찍은 게 있다"고 했다.

'스킨십 리스 부부' 소문 관련해선 "아내가 난임으로 2년 가까이 병원에 다니고 있다. 치료가 엄청 힘들다. 그거 때문에 예민하기도 하고, 원래도 예민한 성격이라서 자다가 조금만 건드려도 깬다"며 "그래서 그 얘기를 했는데 스킨십 리스로 잘못 알려졌다. 요즘은 집에 가면 항상 포옹한다"고 귀띔했다.

한영은 전화통화에서 "박군은 내가 내쫓는다고 나갈 사람이 아니"라며 "우리는 진짜 아무 문제없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 과정이 있지 않느냐. 그런 것도 없으면 남이라고 생각한다. 남편이 괴산에서 지내는 것도 부부 사이 문제가 아니라 미래 생각이 많기 때문"이라고 했다.

