이번주 내내 ‘냉동고 한파’… 20일부터 최소 엿새간 강추위

화요일인 20일부터 최소 엿새간 강추위가 이어지겠다. 그간 ‘남고북저’ 기압 배치로 온난한 서풍이 불어와 비교적 포근했지만 19일부터 ‘서고동저’ 기압으로 바뀌어 점차 찬 북서풍이 강화할 것으로 전망된다.

한낮에도 영하권 추위가 이어진 13일 오후 서울 영등포구 여의도 인근 한강에 고드름이 얼어있다. 뉴스1

기상청에 따르면 19일 전국 아침 최저기온은 -5∼6도, 20일은 -17∼-3도로 예상된다. 서울 아침 최저기온은 19일 -3도까지 낮아졌다가 20일엔 -13도로 큰 폭으로 떨어지겠다. 이번 주 내내 최저기온이 -10도 아래를 맴돌겠다.



기상청은 빨라도 일요일인 25일까지는 우리나라로 북쪽에서 찬 공기가 불게 만드는 기압계가 유지되면서 추위가 이어질 것이라고 내다봤다. 이 기간 우리나라 북서쪽 대륙고기압이 확장하고 동해상에는 저기압이 정체해 북서풍이 형성하고, 동서 간 기압 차가 높아져 찬 북서풍이 계속 강화해 기온이 급감한다는 게 기상청 설명이다.



19일에는 기압계 변화로 북쪽에서 남하해 들어오는 찬 공기가 남쪽의 따뜻한 공기와 충돌해 고도 2∼7㎞ 대기 중상층에 두꺼운 구름대를 만들겠다. 이 영향으로 새벽부터 오전까지 중부지방(서울·인천·경기북서부·강원중부동해안·강원남부동해안 제외)과 전북, 경북남서내륙·북부내륙·북동산지, 경남서부내륙에 눈 또는 비가 내리겠다.



19일 예상 적설량은 울릉도와 독도 1~5㎝, 강원산지 1~3㎝, 강원내륙·북부동해안과 충청·전북 1㎝ 안팎, 경기동부·경기남서부·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 1㎝ 미만이다.

