동해·독도 오기 잡아낸 경찰관 특별포상

이재명 대통령이 “피자라도 보내주라”고 칭찬한 경찰관이 올해 특별성과 포상금의 주인공이 됐다.

18일 경찰에 따르면 경찰청은 지난주 제1회 포상금 심의위원회를 열고 31건에 대한 포상을 결정했다. 여기에는 이 대통령이 칭찬한 허정훈(사진) 서울경찰청 치안정보분석과 경감이 포함됐다.



허 경감은 1626개 공공기관 누리집을 전수 조사해 동해를 일본해로, 독도를 리앙쿠르 암초로 잘못 표기한 사례 10곳을 찾아냈다. 이 대통령은 이를 보고받고 “높은 사람이 낸 의견이 아닐 텐데 담당 공무원의 아이디어일 것”이라며 “찾아서 포상이라도 좀 하라”고 말했다고 한다. 이에 포상은 절차와 기준이 있다는 취지의 보고를 받자 “피자라도 보내주라”고 격려했다. 경찰청은 지난해 11월 특별한 성과를 낸 직원을 선발해 1인당 최대 3000만원 이하 포상금을 주는 특별성과 포상금을 신설했다.



허 경감에게는 200만원의 포상금이 수여되고 캄보디아 코리아 전담반에서 활약한 경남청 소속 박동기 경정 등 7명에는 2000만원의 포상금이 결정됐다. 고등학교 허위 폭파협박범을 붙잡은 인천청 윤희철 경감 등 5명, 콘서트 암표 조직을 검거한 경기북부청 이영재 경감 등 6명에게도 각각 500만원의 포상금이 수여된다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에 우수 경찰관 특별포상 소식을 다룬 기사 링크와 함께 “신상필벌”이라며 “공무원이 부정부패하면 나라가 망하고 공무원이 충직하면 국민이 행복하다”고 적었다.

