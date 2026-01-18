“韓 환리스크 달러자산, 외환시장 25배”

환 리스크에 노출된 한국의 달러 자산 규모가 외환시장에 비해 과도하다는 국제통화기금(IMF)의 분석이 나왔다. 치솟는 원·달러 환율의 구조적 원인으로 작용하는 동시에 외환시장의 환율 변동성에 취약해질 수 있다는 지적이 나온다.



18일 IMF의 ‘글로벌 금융안정보고서’에 따르면 한국은 환노출 달러자산이 외환시장 거래량의 약 25배 안팎에 달하는 것으로 나타났다. 주요국 중에서는 캐나다, 노르웨이 등과 비슷한 수준이다.

18일 서울 명동의 환전소 밀집지역. 연합뉴스

외환시장 대비 환노출 달러 자산 배율이 가장 높은 국가는 대만으로 약 45배에 달했다. 대만의 달러자산 규모는 한국과 비슷하지만, 외환시장 규모가 작아 배율이 상대적으로 높게 나타났다.



자산 규모만 놓고 보면 일본이 가장 크지만, 일본은 외환시장 규모 역시 커 배율은 약 20배를 밑도는 것으로 분석됐다. 독일과 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 주요국들은 외환시장 대비 환노출 달러 자산 비중이 한 자릿수 배율에 그쳤다.



유럽 주요국이나 캐나다, 일본은 준기축통화 경제권이란 점에서 한국의 높은 배율을 이들 국가와 비교하긴 어렵다. 반면 한국이나 대만과 같은 비기축통화국은 달러 가치 변동에 따른 충격을 외환시장이 단기간에 흡수하기 어렵다는 점에서 경각심을 요구하는 지표로 볼 수 있다.



IMF는 “일부 국가는 달러 자산 환노출이 외환시장의 깊이에 비해 불균형적으로 크다”고 지적했다. 투자자들이 한꺼번에 환헤지에 나서는 ‘환헤지 쏠림’(rush to hedge) 가능성에도 주목했다. 달러 선물환 매도가 동시에 발생할 경우 달러 환노출 배율이 큰 외환시장을 중심으로 변동성이 증폭할 수 있다는 것이다.

