슬리피, 애가 둘인데… "아직도 술집에서 전 연인 생각에 주문 못 해"

래퍼 슬리피가 과거 공개 연애를 했던 가수 박화요비를 언급하며 유쾌한 고백을 이어갔다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘이용진 유튜브’에는 ‘제33회 슬리피 조롱잔치2’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서 이용진은 슬리피가 작성한 ‘조롱 동의서’를 보며 “연애 얘기해도 되냐. 왜 ‘5(조롱 수치)’에 해뒀냐. X 이야기해도 되는 거냐”라며 슬리피에게 긴장감을 안겼다.

이용진이 과거 슬리피가 공개 연애를 했던 상대인 가수 박화요비를 언급하자, 슬리피는 당황하지 않고 “제가 지금도 술집에 가면 ‘화요’를 주문 못 한다”라고 말해 현장에 웃음을 안겼다.

앞서, 슬리피와 박화요비는 2009년 열애 사실을 인정하며 방송 활동을 함께하는 등 공개 연애를 이어갔으나 약 1년 만에 결별했다.

이어 이용진은 슬리피에게 “형, 유부남 최초로 ‘환승연애’에 나가보는 거 어떠냐?”라고 말했고, 슬리피는 “나 지금 애 둘 잘 키우고 있다”라고 응수해 웃음을 더했다.

“날 조롱할 게 뭐가 있냐? 마음대로 해 봐라”라고 했던 슬리피는 이재율이 “출연료 20 더 준다고 하면 어떻게 할 거냐”라는 말에 “100”이라고 금액을 제시하는 등 현실적인 모습을 보여 웃음을 자아내기도 했다.

한편, 슬리피는 2022년 8세 연하의 비연예인과 결혼해 행복한 결혼 생활을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 지난해 3월 첫째 딸을 얻은 데 이어, 올해 4월에는 둘째 아들까지 품에 안았다. 슬하에 두 아이를 둔 슬리피는 육아에도 성실히 임하며 음악 활동을 이어가고 있다.

