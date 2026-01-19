세계일보

"괴롭힘당해서"…모친 지인 집 찾아가 살해한 20대 구속

피해자 귀가 전 주거 침입해 폭행·협박 이어 흉기 휘둘러

자신을 괴롭혔다는 이유로 모친의 지인을 살해한 20대가 구속됐다.

18일 강원 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인, 주거침입, 폭행, 감금 등 혐의로 청구된 A(26)씨의 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 16일 오후 6시 39분께 원주시 태장동 한 아파트에서 B(45)씨를 살해한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 B씨가 귀가하지 않은 상태에서 B씨 집을 찾아 그의 모친 C(71)씨를 때리고 협박한 데 이어 귀가한 B씨에게 집 안에 있던 흉기를 휘둘러 살인 범행을 저질렀다.

"외부인이 침입해서 피해자를 때리고 있다"는 C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 검거했다.

A씨는 범행 뒤 경찰에 스스로 "사람을 죽였다"고 신고하기도 했다.

피해자는 A씨 모친의 지인으로 파악됐다.

A씨는 범행 동기에 대해 "B씨가 나를 괴롭혔다"고 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 동기 등에 대한 수사를 이어간 뒤 검찰에 넘길 방침이다.

<연합>


