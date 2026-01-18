‘배우 출신 셰프’ 정신우, 12년 흉선암 투병 끝 별세…향년 58세

배우 출신 셰프 정신우(본명 정대열)가 18일 새벽 세상을 떠났다. 향년 58세. 2014년 흉선암 판정을 받은 이후 12년 동안 이어온 투병 생활 끝에 별세했다.

고인은 1988년 뮤지컬 ‘가스펠’로 데뷔해 1994년 SBS 드라마 ‘박봉숙 변호사’로 매체 연기를 시작했다. 1998년 MBC 27기 공채 탤런트로 발탁된 뒤 드라마 ‘장미와 콩나물’, ‘베스트 극장’, ‘상도’ 등에 출연하며 배우로 활동했다.

사진=故 정신우 셰프 페이스북 캡처

이후 고인은 요리로 진로를 전향했다. 이탈리아와 프랑스에서 요리 과정을 수료하고 세종대학교 조리외식학과를 졸업하며 전문성을 쌓았다. EBS ‘최고의 요리비결’, 푸드채널 ‘정신우의 요리공작소’, KBS ‘생방송 오늘’ 등 다수의 요리 프로그램에 출연하며 셰프로서 이름을 알렸다.

사진=故 정신우 셰프 인스타그램 캡처

고인은 2014년 흉선암 진단을 받은 뒤 최근까지 블로그에 투병 기록을 남겨왔다. 마지막 글에서 고인은 몸이 차례대로 무너지는 투병의 고충을 담담히 기록하며 병마와 싸워온 과정을 전했다.

유족은 고인의 뜻에 따라 별도의 빈소를 마련하지 않기로 했다. 장례 미사는 19일 오전 11시 강남 성모병원 장례식장에서 엄수된다.

