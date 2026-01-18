"일요일 아침, 꽉 막힌 도로 사라질까? 서울시 마라톤 '새벽 출발' 결단"

서울시가 마라톤 열풍 속 시민 불편을 줄이고자 운영 가이드라인을 대폭 강화합니다. 교통 체증 해소를 위해 출발 시간을 오전 7시 30분 이전으로 앞당겨 10시 전후에 종료하도록 했으며, 주요 광장별 참가 인원을 엄격히 제한합니다. 또한 소음 65dB 이하 유지, 주류 협찬 금지, 신속한 쓰레기 수거 등 쾌적한 도심 환경과 시민 안전 확보에 집중할 방침입니다.

마라톤 대회 열풍 속에 시민들의 불편도 커지자, 올해부터 서울시가 대회 시간을 좀 더 앞당기고, 참가 인원 제한도 강화하기로 했다.

18일 서울시에 따르면 시는 '서울시 주최·후원 마라톤 대회 가이드라인'을 제작해 주요 마라톤 대회 운영사들에게 통지했다.

시가 주최하거나 후원하면서 교통 통제가 이뤄지는 마라톤 대회는 출발 시간을 현행 오전 8∼9시에서 오전 7시30분 이전으로 앞당기도록 했다. 시작 시각을 당겨 오전 10시 전후에는 대회가 끝나도록 해 교통 통제에 따른 민원을 줄이기 위해서다.

마라톤 취지에 맞지 않은 주류 및 무알코올 주류 협찬도 금지됐다.

또 안전을 위해 참가 인원 상한선도 새롭게 설정됐다. 광화문광장(1만5000명), 서울광장(1만2000명), 여의도공원(9000명), 월드컵공원(7000명) 등 대회 장소별 적정 인원을 준수해야 한다.

시는 마라톤 대회로 도로 위에 발생하는 쓰레기를 신속하게 수거하지 않는 운영사들에 페널티를 가할 예정이다.

아울러 대회 사무국이 안내 현수막 등에 연락처를 표출해 민원 응대를 철저히 하게 하고, 급수대는 2∼5㎞마다 설치하도록 했다. 하프마라톤의 경우 구급차 12대 이상, 10㎞ 대회는 6대 이상 확보해야 한다.

출발지 무대 행사에서는 디제잉, 고적대(마칭밴드), 전자 음향 사용을 금지해 대회 진행 시간 동안 소음을 65데시벨(db) 이하로 관리하며, 병원 등 특수시설 출입이나 응급 차량 통행, 장애인과 노약자를 상대로 한 통행 통제는 최소화하도록 했다.

시 관계자는 "마라톤 대회 운영에 따른 시민 불편을 최소화하고, 안전 확보를 위한 조치"라고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지