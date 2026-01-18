겨울치곤 따뜻했는데…오늘 밤부터 돌변하는 날씨, ‘이곳’은 눈 쏟아진다

일요일인 18일은 전국이 대체로 맑고 포근한 날씨를 보이다가 오후부터 차차 흐려지겠다.

일요일인 18일은 대체로 포근하지만 일부 지역에 비나 눈이 내린다. 사진은 서울 광화문 네거리. 뉴스1

기상청은 "중부지방은 오후부터 구름이 많아지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다"고 이날 예보했다.

밤 시간대부터 강원 북부 동해안과 북부 산지에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

낮 동안 기온이 오르면서 강과 호수, 저수지, 하천 등의 얼음이 녹아 얇아질 수 있어 얼음 깨짐 등 안전사고에 주의해야겠다.

해상에서는 풍랑특보가 발효된 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다는 새벽까지 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 해상 안전사고에 유의해야겠다.

동해안을 중심으로 대기가 매우 건조해 화재 예방에도 각별히 주의를 기울여야겠다.

아침 최저기온은 -7~5도, 낮 최고기온은 4~15도를 오르내리겠다. 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)보다 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -4도, 인천 -4도, 수원 -4도, 춘천 -5도, 강릉 0도, 청주 -4도, 대전 -4도, 전주 -2도, 광주 -1도, 대구 -4도, 부산 4도, 제주 5도다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 4도, 수원 7도, 춘천 6도, 강릉 7도, 청주 9도, 대전 9도, 전주 12도, 광주 14도, 대구 13도, 부산 14도, 제주 16도다.

미세먼지 농도는 전국이 '보통' 수준을 보이겠다.

