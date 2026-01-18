"나 안 죽어!" 이경규, 딸 예림이에게 재산 증여 '칼거절'한 소름 돋는 이유

방송인 이경규가 유튜브 채널 '갓경규'에서 딸 예림이에 대한 경제적 걱정과 함께 단호한 증여관을 밝혔습니다. 경제 전문가 박정호 교수와 2026년 경제 전망을 논하던 중 조기 증여에 대한 질문이 나오자, 이경규는 "나 안 죽는다"라고 발끈하며 현장을 폭소케 했는데요. 딸의 주거 문제를 걱정하면서도, 늘어난 평균 수명을 근거로 재산은 끝까지 자신이 보유하겠다는(?) 대부다운 유쾌한 소신을 전했습니다.

방송인 이경규가 미리 재산을 증여할 생각이 없다고 선을 그엇다.

지난 15일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '역대급 환율에 대한민국 위기? 이경규 뒷목 잡는 2026년 경제 전망'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 경제 전문가 박정호 교수가 출연해 국내외 경제에 관해 이야기를 나눴다.

이경규는 "우리야 살 만큼 살았으니 상관없다. 딸이 걱정된다"고 말했다.

그는 "옛날에는 집을 내가 사는 공간으로 생각했는데 지금은 투자 개념도 같이 가져가니까 '집을 사야 하냐, 말아야 하냐'고 물어보면 충고를 못 해주겠다"고 토로했다.

이에 박 교수는 "만약 따님이 '아버지, 저한테 어차피 집 물려주실 거니 증여를 일찍 해달라'고 하면 뭐라고 하겠냐"고 물었다.

이경규는 "말도 안 되는 소리다"면서 "야, 나 안 죽어"라고 말하며 발끈했다.

박 교수가 향후 평균 수명이 비약적으로 늘어날 것이라는 전망을 이야기하자 이경규는 "내가 예림이한테 얘기한 게 맞다니까? 안 죽는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

