"내가 일행 중 제일 괜찮았다"… 유재석의 근거 없는 자신감이 부른 '쑥대밭' 현장

유재석이 MBC **'놀면 뭐하니?'**에서 과거 숙명여대 학생들과의 미팅 경험을 털어놨습니다. 정준하의 숙대 추억 이야기에 유재석은 "나도 숙대 분들과 미팅한 적이 있다"며 **"내가 일행 중 제일 괜찮았다"**고 자신감을 보였는데요. 하지만 결국 양측 모두 서로를 마음에 들어 하지 않았다는 반전 결말을 전했고, 이를 본 멤버들은 "상대방은 똥 밟은 기분이었을 것"이라며 유재석을 놀려 폭소를 자아냈습니다.

방송인 유재석이 과거에 숙명여대 학생들과 미팅을 한 적이 있다고 고백했다.

17일 오후 방송된 MBC TV 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석이 회장으로 있는 동호회 '쉼표, 클럽'의 겨울 나들이가 그려졌다.

이날 방송에서 숙대입구역 근처를 지날 때 정준하는 "숙대에 추억이 많다"며 과거를 회상했다.

이에 유재석은 "저도 예전에 숙대 다니는 분들하고 미팅한 적이 있다"고 털어놔 멤버들을 놀라게 했다.

이를 들은 하하는 "숙대 사람들, 그때 완전 똥 밟았었겠네"라며 웃었고, 정준하는 "함께 미팅한 일행들이 괜찮았을 수도 있잖아요"라며 유재석을 위로했다.

유재석은 "제가 제일 괜찮았다"며 정준하를 툭툭 쳐 웃음을 자아냈다. 허경환은 "그냥 쑥대밭이다. 쑥대밭"이라며 유재석을 놀렸다.

주우재는 "숙대 사람들도 서울예대랑 미팅한다고 해서 기대했을 텐데"라고 말해 웃음을 더했다.

유재석은 "그분들도 우리가 마음에 안 들었겠지만, 우리도 그쪽이…"라며 서로 마음에 들어 하지 않았다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

