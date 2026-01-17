전세사기 정점 지났나…HUG 대위변제액 10년 만에 첫 감소

주택도시보증공사(HUG)는 HUG의 지난해 전세금 반환보증 대위변제 금액이 2024년(3조9948억원)보다 55.1% 감소한 1조7935억원으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 뉴시스

나라가 공적 재원으로 집주인 대신 세입자에게 돌려준 전세보증금이 대위변제 발생 10년 만에 처음으로 감소했다. 보증 사고 건수·액수가 줄었기 때문으로 보이는데 전세사기가 정점을 지나 진정세에 진입한 것으로 보인다는 분석이 나온다.

주택도시보증공사(HUG)는 HUG의 지난해 전세금 반환보증 대위변제 금액이 2024년(3조9948억원)보다 55.1% 감소한 1조7935억원으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 2013년 시작된 전세금 반환보증 제도는 공공 보증기관인 HUG와 한국주택금융공사(HF), 민간 보증기관인 SGI서울보증에서 관련 상품을 취급한다.

전세금 반환보증 제도는 집주인이 임대차 계약 기간 만료 후에도 전세금을 돌려주지 못하면, 이들 기관이 우선 보증 가입자(세입자)에게 대신 보증급을 지급(대위변제)하고 이후 구상권 행사로 집주인에게 청구하는 것을 말한다.

2015년 1억원이었던 HUG의 대위변제액은 이듬해 26억원으로 늘었고, 2017년 34억원에 2018년 583억원으로 거듭 증가했다.

전세 사기가 극성을 부리며 보증 사고액이 급증한 탓인지 2019년에는 2837억원으로 다섯 배나 넘게 오른 데 이어 2020년과 2021년에도 각각 4415억원과 5041억원을 기록했다. 2022년 9241억원으로 재차 증가한 변제액은 2023년 3조5544억원으로 처음 ‘조 단위’가 됐고, 지난해에도 3조9948억원으로 계속 늘어났다.

HUG의 전세금 대위변제액은 제도가 시작된 이래 12년 만에 첫 대위변제액이 발생한 이후 10년 만에 처음으로 감소했다. 대위변제 건수도 2024년 1만8553건에서 지난해 9124건으로 50.8% 줄었다. 대위변제 건수가 줄어든 것은 2016년 23건에서 2017년 15건으로 감소한 이후 연도별 기준으로 두 번째다.

지난해 전세금 보증 사고액은 1조2446억원으로 연도별 역대 최대치를 경신한 2024년 4조4896억원과 견줘 72.3% 급감했다. 전세금 보증 사고 건수는 같은 기간 2만941건에서 6677건으로 68.1% 급격히 줄었다. 이런 변화는 무엇보다도 HUG가 2023년 5월 전세금 대환 보증 기준을 부채비율 100%에서 90%로 강화해 고위험군의 보증 만기 도래 금액이 감소했기 때문으로 풀이된다.

아울러 지난해 전세보증 채권 회수율(대위변제액 중 회수한 금액의 비율)이 대폭 오른 것도 큰 영향을 끼쳤다. HUG의 전세보증채권 회수율은 2023년 14.3%, 2024년 29.7%에 이어 지난해 84.8%로 급등했다.

HUG는 “집주인 대신 전세금을 갚아준 주택을 직접 경매로 낙찰받아 전세로 공급하는 ‘든든전세주택’ 사업과 HUG가 채권자로서 임차인의 대항력 포기를 신청해 낙찰자가 전세금을 인수하지 않는 ‘인수 조건 변경부 경매’ 활성화의 영향”이라고 설명했다.

