이커머스 업계, 라이프스타일 물품 할인전 진행

이커머스 업계는 라이프스타일 물품을 할인가에 제공한다.

11번가 제공

17일 업계에 따르면 11번가는 살림의 효율을 높여주는 소형가전 기획전을 오는 18일까지 진행한다.

계절가전, 주방가전, 이미용가전 등 다양한 소형가전을 최대 50% 즉시 할인 판매한다.

카카오페이 결제 시 7% 할인 혜택도 제공한다.

기획전에는 △노비타 비데 △일월 온열매트 △아이닉 에어프라이어·무선 청소기∙헤어드라이어∙가습기 △네스프레소 캡슐 커피머신 △브라운 전기면도기 등 각 소형가전별 대표 브랜드가 참여해 인기 상품을 할인가로 선보인다.

대표 상품으로는 △일월 에어로실버 카본매트 △네스프레소 버츄오 팝 플러스 △브라운 전기면도기 시리즈9 PRO 등이 있다.

롯데온은 오는 18일까지 맥(MAC) 오픈런을 진행한다.

NEW(뉴) 파우더 키스 출시 기념으로 구매 고객에게 벨벳 파우치 열쇠고리를 증정한다.

행사 기간 7만원 이상 구매하면 엘포인트 5000점을 적립하며, 카드 할인을 10% 추가로 받을 수 있다.

신제품 뉴 파우더 키스 외에도 맥 베스트셀러 구매 혜택을 강화해 새틴광 쿠션 구매 고객은 쿠션 리필을, 로즈 톤업 베이스 구매 고객은 미니 맥 립스틱 칠리를, 하이퍼 리얼 세럼 30㎖ 구매 고객에게는 15㎖를 추가로 준다.

모든 구매 고객에게 파우더 키스 샘플카드를 증정하고 9만원 이상 구매 고객에게는 립 컨디셔너를 선물한다.

아울러 오는 18일까지 2026 패션 프리뷰를 진행한다.

올해 기대되는 패션 브랜드를 선정해 매일 24시간 브랜드 특가를 운영한다.

이날은 쌤소나이트의 2026년 봄·여름(SS) 신상과 제품을 최대 50% 할인한 가격에 만날 수 있다.

오는 18일에는 르샵을 최대 82% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

롯데온이 선정한 올해 떠오르는 브랜드도 공개하고 드헤베, 로브로브, 매너그램, 듀테로 등의 다양한 룩북을 선보인다.

SSG닷컴은 신규 멤버십 '쓱세븐클럽' 론칭을 기념해 마련한 장보기 축제 '쓱 장보기 페스타' 2차 행사를 오는 21일까지 진행한다.

월 구독료 2900원에 쓱배송 상품 결제액의 7%를 고정 적립해 주는 신규 멤버십 '쓱세븐클럽'과 연계해 운영된다.

이 기간 멤버십 회원을 위해 신선·가공식품과 일상용품 등 장보기 필수 품목 중심으로 전용 특가 상품 77가지를 선보인다.

해당 상품군에 적용할 수 있는 최대 15% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.

행사 기간 SSG닷컴은 매일 참여 가능한 '룰렛 이벤트'를 진행한다.

매일 최대 7000원의 장바구니 쿠폰 또는 장보기 지원금을 무작위로 제공한다.

멤버십 회원을 위한 전용 특가 행사도 마련했다.

신선·가공식품과 일상용품 등 장보기 필수 품목 중심으로 77가지를 엄선했다. 해당 상품군에 적용할 수 있는 최대 15% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.

매일 한 가지 인기 품목을 최저가 수준에 판매하는 '오늘의 픽(Pick)' 특가 릴레이도 연다. 두부, 즉석밥 등 먹거리와 휴지와 세탁세제 등 일상용품을 준비했다.

멤버십 가입 여부와 관계없이 누구나 구매할 수 있는 '쓱 장보기 페스타 100대 상품'도 별도로 선보인다.

이마트 신선식품부터 쓱닷컴 단독 셰프 협업 간편식, 음료, 유가공품 등이 마련됐다.

SSG닷컴은 이달 말까지 '쓱세븐클럽' 신규 가입 프로모션도 진행한다. 월 구독료 2개월 무료 혜택과 티빙 1개월 이용권을 제공한다.

