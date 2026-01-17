“기온 올랐는데 왜 이래?” 예상치 못한 반전 상황에 ‘당혹’ [오늘날씨]

토요일인 17일은 충북, 경남, 호남권을 중심으로 미세먼지 농도가 높겠다. 새벽 시간 강원 동해안을 제외한 중부지방과 일부 남부지방을 중심으로는 안개 끼는 곳이 있겠다.

토요일인 오늘 날씨는 대체로 포근한 가운데 충북, 경남, 호남권을 중심으로 미세먼지 농도가 높겠다. 뉴시스

기상청은 "오늘 새벽까지 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권, 경북 북부 내륙, 경남 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개 끼는 곳이 있겠다"고 예보했다.

건조특보가 발효된 동해안과 일부 경상권을 중심으로는 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있어 각종 화재 예방이 필요하다.

이날 밤부터 오는 17일 새벽 사이 경기 북부 내륙과 인천·경기 남부 서해안, 충남권에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리거나, 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비나 눈이 내리는 지역에선 도로가 미끄러운 곳이 있겠으며 기온 낮은 곳에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있다.

하늘은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 전라권은 새벽까지 흐리겠다.

아침 최저기온은 -7~6도, 낮 최고기온은 2~14도를 오르내리겠다. 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -4도, 인천 -5도, 수원 -5도, 춘천 -5도, 강릉 0도, 청주 -2도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 2도, 대구 1도, 부산 5도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 3도, 춘천 4도, 강릉 8도, 청주 5도, 대전 6도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 10도, 부산 13도, 제주 10도다.

미세먼지 농도는 대전·세종·충북·호남권·부산·대구·경남·제주권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다. 수도권·충남은 오전까지, 강원 영서·울산·경북은 이른 오후까지 '나쁨' 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지