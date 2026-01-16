현대차, 테슬라 핵심 밀란 코박 그룹 자문역 영입

현대차그룹이 테슬라 자율주행 시스템과 로봇 개발을 총괄한 밀란 코박을 그룹 자문역으로 영입했다. 코박은 인공지능(AI)·로보틱스·자율주행 분야 전문가로 그룹 로보틱스 자회사인 보스턴다이내믹스 사외이사로도 임명된다.

16일 현대차그룹에 따르면 코박은 현대차그룹에서 AI와 엔지니어링 전략을 제시하고 그룹 산업에 첨단 AI·로보틱스 기술 적용 가능성을 모색한다.

밀란 코박 현대차그룹 자문 및 보스턴다이내믹스 사외이사와 박민우 현대차 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 및 포티투닷 대표(왼쪽부터). 현대차그룹 제공

코박은 2016년 테슬라에 들어가 최근까지 자율주행 시스템 ‘오토파일럿’, 휴머노이드 로봇 옵티머스 개발을 총괄했다. 2019∼2022년 오토파일럿 소프트웨어 엔지니어링을 통해 2세대 모델 개발을 주도했고, 2022년부터는 오토파일럿과 옵티머스 엔지니어링 디렉터로서 휴머노이드 로봇 개발을 총괄했다.

현대차그룹은 이번 영입을 계기로 보스턴다이내믹스의 AI 기반 로보틱스 혁신을 이끌고, 스팟·스트레치·아틀라스 등 혁신 로봇 제품군의 중장기 전략과 상용화에 속도를 내기로 했다.

현대차그룹은 앞서 엔비디아 부사장 출신인 박민우 박사를 그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 및 포티투닷 대표로 선임하는 등 글로벌 인재 영입을 확대하고 있다.

