'코르티스×Apple', 생동감 넘치는 'GO!' 애플 비전 프로 몰입형 콘텐츠 공개

코르티스(CORTIS). Apple

HYBE의 보이그룹 코르티스(CORTIS)가 애플(Apple)과 손잡고 새로운 콘텐츠를 선보인다.

애플은 16일 신인 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 역동적인 퍼포먼스를 담은 'GO!'의 'Apple Vision Pro'(애플 비전 프로) 콘텐츠 영상을 공개했다.

이번 프로젝트는 케이팝(K-POP) 그룹의 퍼포먼스를 'Apple Immersive'(애플 이머시브)로 제작한 상징적인 사례로, 'Apple Vision Pro'를 통해 아티스트의 움직임을 입체적·사실적으로 경험할 수 있는 최첨단 시청 환경을 제안한다.

'Apple Immersive Video'(애플 몰입형 영상)는 180도 시야각의 8K로 기록된 초고해상도 3D 비디오를 활용해 멤버들의 미세한 표정 하나까지 포착해내는 미디어 포맷으로, 기존 2D 영상보다 아티스트와의 거리감, 동작의 깊이, 현장 분위기를 생동감 넘치게 전달한다.

이와 더불어, 공간 음향을 통해 연습실에서 안무하는 멤버들의 발소리부터 숨소리까지 재현해내 마치 시청자가 연습실 한 가운데서 코르티스와 함께 호흡하는 듯한 생생한 현장감을 제공한다.

케이팝 그룹의 퍼포먼스 비디오는 세련된 동작, 화려한 동선 이동, 멤버들의 다채로운 표정 등 시청자가 집중해서 보게 되는 요소가 풍부하다.

그만큼 이번 코르티스의 'Apple Immersive Video'는 퍼포먼스의 역동성과 흐름에 한층 더 집중해 해당 포맷이 관객의 무대 감상 경험이 어디까지 확장될 수 있는지를 보여준다는 점에서 의미를 더한다.

코르티스(CORTIS)의 'GO!' 퍼포먼스 비디오는 16일 오전 11시부터 Apple Vision Pro용 Apple TV 앱에서 무료로 감상할 수 있으며, 오는 30일부터는 Apple Store(애플 스토어)에서 Apple Vision Pro 데모를 예약하고 해당 퍼포먼스를 직접 체험할 수 있다.

