“우리의 뿌리 담았다”…BTS, 복귀작 제목 ‘아리랑’으로 정한 이유는

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 3월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발매한다. 멤버들의 군 입대로 인한 공백기 이후 3년 9개월 만에 선보이는 신보이자 완전체 복귀작이다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직

소속사 빅히트 뮤직은 16일 0시 팬 플랫폼 위버스를 통해 5집 제목과 발매일을 공개했다. 앨범은 3월 20일 발매되며 총 14곡이 수록될 예정이다. 2022년 6월 발표한 앤솔러지 앨범 ‘프루프’(Proof) 이후 약 4년 만의 신보다.

소속사는 “한국 대표 민요에서 따온 제목 ‘아리랑’은 BTS가 한국 그룹으로서의 정체성과 뿌리, 그리움과 깊은 사랑의 감정을 담아낸 작품”이라고 설명했다. 이어 “오랜만의 컴백을 앞두고 팀의 시작점과 내면의 이야기에 주목했다”며 “보편적인 감정을 다룬 신보가 전 세계의 공감을 이끌 것”이라고 덧붙였다.

BTS는 신보 발매 이후 월드투어에 돌입한다. 투어는 4월 9일 고양종합운동장에서 개막하며 K-팝 사상 최다인 34개 도시, 79회 규모로 진행된다. 공연 연출에는 360도 무대 시스템이 도입된다.

국내 공연은 수도권 외 지역 중 유일하게 부산이 포함됐다. 공연은 6월 12~13일 열리며, 특히 BTS 데뷔 날짜인 13일 공연이 지민·정국의 고향인 부산에서 열린다는 점에서 팬들의 관심이 집중되고 있다.

공연 일정 공개 직후 부산 지역 숙박 예약은 급증했고, 일부 호텔은 공연 기간 객실 가격이 평소 대비 최대 10배 가까이 오른 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지