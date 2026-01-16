이란, 시위대 시신 볼모로 ‘뒷돈’ 요구…“월급 70배 안 주면 안 돌려줘”

이란 당국이 반정부 시위 도중 사망한 희생자들의 시신을 인계하는 조건으로 유족들에게 거액의 뒷돈을 요구하고 있는 것으로 나타났다. 돈을 마련하지 못한 부모가 자식의 시신을 두고 발길을 돌리는가 하면, 시신 인도를 빌미로 정권 선전에 협조하라는 압박까지 가해지고 있는 것으로 드러났다.

지난 9일(현지 시간) 이란 테헤란에서 주민들이 도로를 점거하고 반정부 시위를 벌이고 있다. AP뉴시스

15일(현지시간) 영국 BBC는 복수의 현지 소식통을 인용해 이란 보안군이 시위대 시신을 넘기는 대가로 유족들에게 노동자 월급의 최대 70배에 달하는 돈을 요구하는 사례가 잇따르고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 북부 도시 라슈트의 한 유족은 당국으로부터 시신 인계 비용으로 7억토만(약 5000달러)을 요구받았다. 수도 테헤란에서는 상황이 더 심각했다. 시신을 찾으러 간 한 쿠르드계 건설 노동자에게 10억토만(약 7000달러)이 청구되기도 했다.

현지 건설 노동자의 월수입이 통상 100달러에도 미치지 못한다는 점을 고려하면, 이는 사실상 지불 불가능한 금액이다. 해당 노동자는 BBC에 “거금을 마련할 길이 없어 결국 아들의 시신을 병원에 둔 채 돌아설 수밖에 없었다”고 토로했다.

이 같은 횡포가 계속되자 일부 병원 측은 보안 당국이 돈을 뜯어내기 전에 서둘러 시신을 수습해 가라고 유족들에게 몰래 정보를 제공하기도 하는 것으로 알려졌다. 당국이 시신을 임의로 매장하거나 처분할 것을 우려한 일부 유족들이 영안실 문을 부수고 구급차를 막아서며 시신을 강제로 탈환하는 사례도 보고됐다.

당국이 시신을 정치적 선전 도구로 악용하려는 정황도 포착됐다. BBC는 이란 당국이 사망자를 친정부 시위 도중 숨진 ‘순교자’로 둔갑시키는 데 동의할 경우 시신을 ‘무료’로 내주겠다고 회유하고 있다고 전했다. 한 유족은 “고인을 정권 홍보에 이용하라는 요구를 받았지만 결코 동의하지 않았다”고 밝혔다.

한편 시위가 전국 187개 도시로 확산하면서 인명 피해 규모는 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 미국 기반 인권단체 HRANA는 지난 14일까지 약 18일간 시위 과정에서 시민과 군경을 포함해 최소 2615명이 사망하고 1만 8470여 명이 체포된 것으로 추산했다.

