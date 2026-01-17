“높아진 K-바이오 위상…이렇게 사람 많았던 적 처음” [2026 JPMHC]

“최근 3년 동안 모두 ‘코리아 나이트’ 행사에 참석했는데, 이렇게 사람이 많았던 적은 처음입니다. K-바이오 위상이 높아졌다는 것을 실감합니다.”

14일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 하워드(The Howard)에서 열린 ‘코리아 나이트 @JPM 2026’ 행사장이 참석자들로 북적이고 있다.

지난 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 하워드(The Howard)에서 열린 ‘코리아 나이트 @JPM 2026’ 행사에서 만난 국내 제약·바이오업계 관계자는 이같이 말했다. 이 행사는 매년 세계 최대 바이오헬스케어 투자 행사인 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 개최 기간 현지에서 열린다.

행사가 시작되는 저녁 6시부터 행사장 입구는 입장하려는 참석자들로 길게 줄이 늘어섰다. JPMHC 기간 중에는 각국 바이오기업과 기관 주도의 다양한 파트너링 행사가 동시에 진행되며 글로벌 협력 기회가 확대된다. 코리아 나이트는 주요 글로벌 네트워킹 행사로 자리매김해, 한국 바이오 산업의 위상 강화를 실감케한다는 평가를 받는다.

14일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 하워드(The Howard)에서 열린 ‘코리아 나이트 @JPM 2026’ 행사장에 들어가기 위해 참석자들이 줄을 서고 있다.

이번 행사에는 셀트리온, SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 디엔디파마텍, HLB 등 총 43개 기업이 협찬사로 참여했다. JPM에 참가한 국내외 기업 관계자 및 투자자들이 참석했다.

최근 국내 바이오 기업의 기술 수출이 활발해지면서 코리아 나이트는 한국 바이오 커뮤니티와 글로벌 투자자·파트너를 직접 연결하는 핵심 플랫폼 역할을 강화하고 있다.

서정진 회장의 장남인 서진석 경영사업부 대표(가운데)가 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 하워드(The Howard)에서 열린 ‘코리아 나이트 @JPM 2026’ 행사장에서 한 참석자에게 명함을 받고 있다.

바이오협회는 “코리아 나이트는 해마다 해외 참석자 비중이 증가하며 글로벌 네트워킹 플랫폼으로서의 위상을 강화하고 있다”며 “올해 행사에는 북미, 유럽, 아시아 주요 바이오텍 기업과 글로벌 제약사 관계자, 투자사 관계자 등 국제 참가자가 대폭 확대됐다. 현장에서 파트너십 및 투자 논의가 활발히 이뤄졌다”고 말했다.

한편 이날 행사에는 셀트리온 서정진 회장의 장남인 서진석 경영사업부 대표가 참석해 눈길을 끌었다. 행사장에서는 서 대표와 대화를 나누거나 명함을 교환하려는 제약·바이오 업계 관계자들의 발길이 이어졌다. 서 대표는 재계 2·3세 중에선 유일하게 참석해 참석자들과 교류하며 네트워킹에 나섰다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지