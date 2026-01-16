“민지‧하니‧해린‧혜인은 가족”…뉴진스 떠난 다니엘, 심경 전해

그룹 뉴진스를 떠난 다니엘이 팬들에게 편지를 공개하며 심경을 전했다.

다니엘은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘전하지 못한 편지’라는 제목의 글을 게시했다.

해당 편지는 뉴진스 팬클럽 ‘버니즈’에게 보내는 형식으로 작년 11월 12일 작성됐다. 다니엘은 “우리 모두가 함께 맞이할 새로운 장, 새로운 시작을 마음속 깊이 담고 싶어서”라며 편지를 남긴 이유를 설명했다.

다니엘은 그룹 활동을 마무리하게 된 상황을 간접적으로 언급했다. 그는 “지나온 시간을 놓아주는 게 쉽지 않겠지만, 이제는 과거를 잠시 내려놓고 정말로 소중한 것들, 우리의 마음과 꿈, 앞으로 맞이할 따뜻한 날들에 집중하고 싶다”라고 적었다.

다니엘. 연합뉴스

다니엘은 “너희의 사랑은 나를 수많은 어려움 속에서도 버티게 해줬다. 용기를 잃었을 때 다시 일어설 힘을 줬고, 진짜로 중요한 게 무엇인지 깨닫게 해줬다”라며 팬들에게 감사를 전했다. 이어 “힘든 시간에도 함께 해주고 믿어주고 기다려준다는 건 당연하지 않다는 걸 안다. 그래서 더 고맙고 미안한 마음도 있었다”라고 덧붙였다.

또한 현재 상황에 대해 직접적인 설명은 피했지만 혼란을 인식하고 있음을 드러냈다. 그는 “지금 많은 버니즈가 혼란스럽거나 궁금한 마음이 클 것”이라며 “모든 걸 지금 다 말할 수는 없지만 한 가지는 확실하게 말할 수 있다. 내 마음이 향하는 곳은 변함없다는 것”이라고 적었다.

뉴진스 멤버들을 향한 애정도 드러냈다. 다니엘은 “민지, 하니, 해린, 혜인은 나의 두 번째 가족이다. 같이 활동한 시간이 어긋났지만 우리를 갈라놓을 수 있는 건 아무것도 없다”라며 “그 소중한 유대감은 절대 당연하게 여길 수 없는 특별한 인연”이라고 강조했다.

또한 “앞으로도 어려움이 있겠지만 서로를 지켜주며 나아갈 것이다. 그게 내게 가장 중요한 일이다”라며 거취와 향후 활동에 대한 의지를 전했다.

앞서 지난해 뉴진스의 소속사 어도어는 해린·혜인·하니의 복귀를 전한 반면, 다니엘에게는 전속계약 해지 통보를 하고 위약벌 및 손해배상을 청구했다. 청구액은 총 431억 원 규모다. 어도어는 또한 다니엘의 가족 1인 및 민희진 전 대표에게도 뉴진스 이탈 책임을 묻는 소송을 제기했다.

