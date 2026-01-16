李대통령 지지율 58%…외교 긍정평가 늘었지만 지지율은 소폭 하락 [한국갤럽]

이재명 대통령의 1월 셋째 주 지지율이 58%로 소폭 하락한 것으로 나타났다.

여론조사기관 한국갤럽이 지난 13∼15일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명에게 조사해 16일 발표한 결과에 따르면 이 대통령이 직무수행을 잘하고 있다는 응답은 58%였다. 한 주 전인 1월 둘째 주 조사에서 긍정평가가 60%였던 것과 비교하면 2%포인트 하락한 수치다. 잘못하고 있다는 응답은 32%로 이 역시 직전 주와 비교해 1%포인트 하락했다. 긍정도 부정도 아닌 중도층이 소폭 늘어난 셈이다.

이재명 대통령. 뉴시스

직무수행 긍정평가의 요인으로 가장 많이 꼽힌 것은 ‘외교(36%)’였다. 뒤를 이어 ‘경제·민생(12%)’, ‘소통(10%), ‘전반적으로 잘한다(7%)’, ‘직무능력·유능함(5%)’, ‘서민정책·복지(3%)’ 순으로 나타났다. 이와 관련해 한국갤럽 측은 “지난주 중국 국빈 방문에 이어, 이번 주에는 이 대통령이 1박 2일 일정으로 일본에 다녀왔다. 긍정평가 이유 1순위 외교 비중이 더 커졌으나 직무 긍정률 추가 상승을 견인하진 못했다”고 평가했다.

부정평가 요인으로는 ‘경제·민생’이 26%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘친중정책(8%)’, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피(6%)’, ‘외교(5%)’, ‘독재·독단’(4%), ‘국방·안보(4%)’ 등이 부정평가 요인으로 꼽혔다.

