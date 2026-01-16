황신혜 "딸 이진이 오디션 100번…홍진경 덕에 모델로"

배우 황신혜가 모델 겸 방송인 홍진경 덕에 딸 이진이가 모델 활동을 시작했다고 말했다.

그는 지난 15일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연했다.

황신혜는 "진이 중학교 때 패션 디자이너 지춘희 선생님 쇼에 모델로 섰었다"며 "그때 진경이가 그걸 봤었다"고 말했다.

홍진경은 "진이밖에 기억 안 나서 언니한테 모델 시켜보는 거 어떻겠냐고 말했었다"고 했다.

그는 "난 몰랐던 일"이라며 "그 쇼는 기억 나는데 나 때문에 모델 할 거란 생각은 못 했다"고 덧붙였다.

황신혜는 "모델을 배워보는 게 어떻겠냐고 해서 그게 시작이 됐다"고 말했다.

이어 그는 "항상 제3자 입장에서 냉철하게 얘기해줘서 어떨 땐 표정도 아쉽고 옷도 왜 저런 걸 입었지 말한다"며 "이진이가 듣기 싫겠지만 다 듣고 있더라"라고 했다.

황신혜는 "딸이 오디션을 100번 넘게 봤었다. 내 딸이라는 선입견이 있어서 좀 미안함이 있다. 득보다 실이 크다고 생각한다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지