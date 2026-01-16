‘부모 빚투’ 마이크로닷, ‘쇼미12’ 등장 “고깃집 알바, 부모가 발목 잡아”

사진=엠넷 서바이벌 ’쇼미더머니12’ 화면 캡처

부모 빚투 논란을 겪었던 래퍼 마이크로닷이 '쇼미더머니12'에 도전했다.

마이크로닷은 15일 첫 방송한 엠넷 서바이벌 '쇼미더머니12' 서울 예선에 등장했다. 시즌4(2015) 이후 11년만의 재도전이다.

그는 "진짜 큰 마음 먹고 도전한다. 새로운 도전을 하는 것"이라며 "이번 쇼미더미니에 나가는 게 두렵기도 하다"고 털어놨다.

이어 "부모님이 실형을 살고, 재판은 끝났지만 아직 한 분에게 합의 위로금을 주고 있다. 어떻게해서든 돈을 벌어야 해 고깃집에서 일하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "사람들이 마음을 열어주고 들어주는 것보다 원하는 건 없다. 진심이 닿았으면 좋겠다"고 바랐다.

마이크로닷은 파격적인 랩을 선보였다. 그는 "마닷이 또 나왔네 그 부모의 그 허슬러" "마닷은 어디 가도 부모가 발목 잡아"라고 했다.

심사위원 그레이는 "베테랑이라 그런지 메시지를 잘 끌어냈다"고 칭찬했고, 합격 목걸이를 건넸다. 마이크로닷은 "정말 행복하다. 감사하다"고 했다.

한편 마이크로닷은 2018년 부모 빚투 논란으로 활동을 중단했다. 마이크로닷 부모는 고향 제천에서 낙농업을 하며 이웃 등에게 수억 원을 빌린 뒤 갚지 않고 1998년 5월께 뉴질랜드로 달아난 혐의를 받았다. 2020년 부친은 징역 3년, 모친은 1년을 선고 받았다. 복역을 마친 뒤 뉴질랜드로 추방 당했다.

