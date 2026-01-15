생후 8일 아이의 엄지만한 심장을 고치다

심장의 타고난 구조적 결함을 한 번의 수술로 바로잡는 ‘완전 교정술’은 체중이 충분히 늘어난 생후 4개월 이후에 시행된다. 그러나 엄지손가락만 한 심장에 기형을 안고 태어난 홍이준군에게는 하루하루가 고비의 시간이었다. 체중 1.5㎏ 이른둥이 이준이의 산소포화도가 빠르게 떨어지고 무산소 발작까지 이어지자 서울아산병원 의료진은 바늘보다 얇은 혈관을 다뤄야 하는 고난도 수술을 이례적으로 조기 시행해 심장 구조를 정상화했다. 엄마 뱃속을 나온 지 8일 만이다.

생후 8일 만에 ‘완전 교정술’을 받고 복잡 선천성심장병을 이겨낸 홍이준군과 어머니가 퇴원을 앞두고 유정진 서울아산병원 선천성심장병센터장(왼쪽), 윤태진 소아심장외과 교수와 기념사진을 촬영하고 있다. 서울아산병원 제공

서울아산병원은 복잡 선천성심장병인 ‘활로 4징’을 앓고 있던 이준이가 생후 8일 완전 교정술을 받은 뒤 49일간의 집중치료 끝에 건강한 모습으로 퇴원했다고 15일 밝혔다. ‘활로 4징’은 심장의 구조적 결함 때문에 온몸에 산소 공급이 원활히 되지 않아 청색증이 나타나는 질환으로 1만명당 3∼4명꼴로 발병하는 것으로 알려져 있다. 활로 4징의 표준 수술법인 완전 교정술은 가슴을 열어 심장박동을 멈춘 뒤 심실중격 결손을 막고 좁아진 혈류 통로를 넓히는 등 심장 구조를 한 번에 교정한다. 고난도 수술인 만큼 일반적으로는 임시 치료로 증상을 호전시키며 체중 증가를 기다리지만, 출생 직후 이준이의 산소포화도가 떨어지고 무산소 발작이 반복되면서 더는 시간을 벌기 어려웠다.

윤태진 소아심장외과 교수는 결국 완전 교정술을 선택했다. 지난해 11월 의료진은 생후 8일 된 작은 심장을 열어 결손을 복원하고 우심실 유출로 협착을 제거했으며, 폐동맥 판막은 최대한 보존해 혈류가 정상적으로 흐르도록 교정했다. 수술은 약 4시간 만에 마무리됐고, 수술 49일 만인 지난 5일 이준이는 2.2㎏ 건강한 모습으로 퇴원했다.

