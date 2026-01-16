[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 16일 (금요일) 들어온 돈이 다시 나간다니 조심!

96년생:괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 84년생:어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 72년생:이동과 변화는 차후에 생각하자. 60년생:햇살이 하품하며 기지기를 편다. 48년생:모든 약속은 오후 3-7시가 좋다. 36년생:산행을 할때 부상 조심할것.

97년생: 계획을 하나씩 실천에 옮기는 날이다. 85년생: 거리감이 있는 사람도 가까이 해라. 73년생: 일은 많고 사람없어 마음이 급하다. 61년생: 동남방에 출행하면 길하다. 49년생: 타인과 다툼을 경계하라. 37년생: 모든 약속은오후1-5시가 길하다.

98년생:즐거운 통신소식이 있다. 86년생:먼저 말을 건네는 사람이 앞서간다. 74년생:불괘한 행동을 자제하면 길하다. 62년생:사업구상,일에 변화가온다. 50년생:부동산 광고는 효과가 있다. 38년생:잘 모르면 전문가에 문의하자.

99년생: 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 87년생:상사와 관계에 변화가 온다. 75년생:현재는 길사가 있는데 방심은 금물. 63년생:남서방에 출행하면 길하다. 51년생:일한 만큼 대가가 오는 운이다. 39년생: 집안 일로 마음 바쁘다.

00년생 약속은 오전이 좋고 금전관계는 대체로 양호하다. 88년생 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다.76년생:모든 약속은 오전9ㅡ11시가 좋다. 64년생:친구와 동업의 제휴가 온다. 52년생:매출은 좋으나 수익은 적은 편이다. 40년생:서북방에서 좋은 통신이 온다. 28년생: 화합하는 마음으로 임하자

01년생 에상치 못한 일이 생겨서 적은 고민이 발생한다. 89년생 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다. 77년생:들어오는 돈이 다시 지출된다. 65년생:모든 약속은 오후3ㅡ7시가 좋다. 53년생;옛 연인이 나타나는 운이다. 41년생:자력으로 대사를 도모하기엔 힘이 약하다. 29년생:가족과의 대화는 성과가 크다.

02년생 서북방이 좋고 윗사람의 덕을 본다. 90년생 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라. 78년생:동북에서 만난사람이 정보가 있다. 66년생:남서방에서 좋은 통신이 온다. 54년생:선배와 만남은 즐거움이 있다. 42년생:가족에 금전의 즐거움이 있다. 30년생: 일을 신중히 처리하라.

03년생 남의 일에 밥을 못먹을 정도로 분주하다. 91년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다. 79년생:이,미용업은 광고 효과본다. 67년생:윗사람에 돈이되고 후배는 나간다. 55년생:이성의 분위기에 신경쓰라. 43년생:모든 약속은 오후4ㅡ8시가 좋다. 31년생: 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

04년생 방향은 서남방이 좋고 의약업 이미용업이 길하다. 92년생 부질없는 일에 미련을 두지 말라. 80년생:금전운은 북남방에 성사된다. 68년생:일을 구할 때는 남방으로 출행하라. 56년생:현재는 어렵지만 돌파구가 나타난다. 44년생:음식업,통신업은 광고 효과를 본다. 32년생: 금전투자나 거래는 자제할 운이다.

05년생 돈과 관련에는 처음에는 손실이지만 후에 이익이 온다. 93년생 남의 일에 간섭하지 말고 충실하라. 81년생:이성관계에 즐거움이 있겠다. 69년생:친구와 타협하면 일이 풀린다, 57년생:이씨,정씨가.금전문제를 도운다. 45년생:부동산업은 광고 효과본다. 33년생: 하는 일 없이 마음만 바쁘구나.

06년생 일이 하나씩 풀려가는 일진이다. 94년생 질환에 시달리니 건강에 조심하라. 82년생:물건구입에 조심하자 실물수다. 70년생:금전에 긴박한 운이 연속된다. 58년생:모든 약속은 오후가 좋다. 46년생:심장,위장에 조심하라. 34년생: 여러모로 마음이 편치 않은 날이다.

95년생 눈높이를 맞추는 일은 중요하다. 83년생:현재의 일은 동북방에 성과가 크다. 71년생:금전은 길하지만 건강에는 조심하자. 59년생:재산관리에 각별히 주의하라. 47년생:가족에 즐거운 소식이 오는 운이다. 35년생: 조금 더 긍정적인 사고방식이 요구된다.

