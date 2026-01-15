베네수 공격 11일 만에… 트럼프 “파트너”

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 임시 대통령과 ‘아주 좋은’ 통화를 했다고 밝혔다. 베네수엘라를 전격 공습해 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 지 11일 만이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “베네수엘라의 임시 대통령 델시 로드리게스와 좋은 통화를 했다”고 밝혔다. 로드리게스 임시 대통령 취임 후 두 사람 간의 통화가 공개된 것은 이번이 처음이었다. 트럼프 대통령은 “석유, 광물, 무역, 국가 안보를 포함해 많은 주제가 논의됐다”면서 “베네수엘라는 곧 다시 위대하고 번영하는 나라가 될 것이며 어쩌면 더 잘나갈지도 모른다”고 밝혔다.



로드리게스 임시 대통령도 이날 엑스(X)를 통해 “트럼프 대통령과 상호 존중의 분위기 속에서 통화했다”며 통화 사실을 밝혔다. 이어 “양자 협력 의제와 양국 정부 간 미해결 사안들을 논의했다”고 덧붙였다.



부통령이자 석유부 장관이었던 로드리게스 임시 대통령은 지난 3일 미국의 마두로 대통령을 압송 이틀 뒤인 5일 ‘대통령 부재’에 따라 국정 운영을 맡았다.

베네수 정치범 406명 ‘집으로’… 로드리게스, 유화 행보 델시 로드리게스 임시대통령이 이끄는 베네수엘라 정부가 언론인, 재야활동가 등 406명의 정치범을 석방한 가운데 14일(현지시간) 베네수엘라 카라카스의 교도소 앞에서 18개월간 복역한 뒤 이날 풀려난 한 남성이 가족과 포옹하며 볼에 입을 맞추고 있다. 카라카스=AP연합뉴스

로드리게스 임시 대통령은 국내외 유화적 행보를 이어가고 있다. 취임 후 처음 개최한 기자회견에서 그는 “마두로 대통령의 평화에 대한 의지”에 따라 언론인과 재야 활동가 등 정치범 406명을 석방했다고 밝혔다. 이어 “새로운 정치적 순간이 전개되고 있다”며 “사회의 모든 계층이 폭력과 편협함을 완전히 배제한 새로운 민주적 역동성에 참여하도록 초대하고 있다”고 강조했다.



한편, 로이터통신은 트럼프 행정부 관계자의 말을 인용해 5억달러(약 7355억원) 규모의 베네수엘라 원유가 판매돼 미 재무부 계좌에 예치됐다고 보도했다.

