박병호 “100점짜리 코치 되고 싶어요”

‘국민 거포’로 프로야구를 주름잡았던 박병호(40·사진)가 2025시즌을 끝으로 은퇴한 뒤 친정 키움에서 잔류군(3군) 선임코치로 새로운 야구인생을 시작한다. 지도자로 변신한 박병호가 15일 서울 고척스카이돔에서 기자회견을 갖고 20년 프로선수 생활을 돌아보면서 새 출발의 각오를 다졌다.



박 코치는 자신의 선수 생활에 대해 “통산 400홈런을 달성했기에 개인 목표는 다 이뤘다고 생각한다. 하지만 수차례 포스트시즌에 진출하고도 (한국시리즈) 우승을 하지 못한 점은 아쉽다”면서 “선수 시절 점수를 준다면 100점을 주고 싶다”고 말했다. 후회 없이 최선을 다했다는 의미였다.



코치로 키움에 복귀하게 된 배경에 대해 박 코치는 “안부 차원에서 키움 관계자와 통화했다. 그때 구단에서는 선수로 영입을 원했다. 하지만 잦은 부상 때문에 선수 생활 유지가 어렵다고 밝혔고 지도자 제안을 받았다. 첫 지도자를 히어로즈에서 시작해 기쁘다”고 밝혔다.



박 코치는 지도자로서의 목표로 “나에게 주어진 보직에서 최선을 다하고 싶다. 올 시즌 선수들의 생각을 잘 듣고 이들이 열심히 뛸 수 있도록 지원하는 게 목표다. 100점짜리 코치가 되고 싶다”고 말했다.

