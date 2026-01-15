2026년도 첫 병역판정검사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
2026년도 병역판정검사가 시작된 15일 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 첫 병역판정자가 현역 판정을 받고 있다.
병무청은 2026년도 병역판정검사를 15일부터 12월 23일까지 실시한다. 검사 대상은 올해 19세가 되는 황금돼지띠 2007년생, '20세 검사 후 입영'을 신청한 2006년생, 병역판정검사 연기자 등 약 25만명이다.
2007년생 중 올해 병역판정검사를 희망하는 사람은 '19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택'을 신청할 수 있다. 20세(2027년)에 병역판정검사를 받고 입영하기를 희망하는 사람은 '20세 검사 후 입영'을 신청할 수 있다. 신청은 병무청 누리집, 모바일 앱 또는 지방청 방문을 통해 가능하다. 1급~3급은 현역병입영 대상이며 4급은 보충역, 5급은 전시 근로역, 6급은 병역 면제, 7급은 재신체 검사다.
병역판정검사 후 병역의무자는 병역처분 결과서에서 각 과목별 검사결과, 신체등급 및 병역처분 내용을 확인할 수 있으며 병무청 누리집에서 병역판정검사 출석확인서, 결핵검사 확인서, 건강검진 결과서를 열람·출력할 수 있다.
