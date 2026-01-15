2026년도 첫 병역판정검사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2026년도 첫 병역판정검사가 시작된 15일 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 첫 병역판정자가 현역 판정을 받고 있다.

2026년 병역판정검사가 시작된 15일 영등포구 신길동 서울지방병무청에서 병역판정 대상자들이 키를 재고 있다.

2026년 병역판정검사가 시작된 15일 영등포구 신길동 서울지방병무청에서 병역판정 대상자들이 시력 검사를 하고 있다.

2026년도 병역판정검사가 시작된 15일 서울 영등포구 서울지방병무청에서 홍소영 병무청장이 새해 첫 현역 판정자를 격려하고 있다.

2026년도 병역판정검사가 시작된 15일 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 첫 병역판정자가 현역 판정을 받고 있다.

병무청은 2026년도 병역판정검사를 15일부터 12월 23일까지 실시한다. 검사 대상은 올해 19세가 되는 황금돼지띠 2007년생, '20세 검사 후 입영'을 신청한 2006년생, 병역판정검사 연기자 등 약 25만명이다.

2007년생 중 올해 병역판정검사를 희망하는 사람은 '19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택'을 신청할 수 있다. 20세(2027년)에 병역판정검사를 받고 입영하기를 희망하는 사람은 '20세 검사 후 입영'을 신청할 수 있다. 신청은 병무청 누리집, 모바일 앱 또는 지방청 방문을 통해 가능하다. 1급~3급은 현역병입영 대상이며 4급은 보충역, 5급은 전시 근로역, 6급은 병역 면제, 7급은 재신체 검사다.

병역판정검사 후 병역의무자는 병역처분 결과서에서 각 과목별 검사결과, 신체등급 및 병역처분 내용을 확인할 수 있으며 병무청 누리집에서 병역판정검사 출석확인서, 결핵검사 확인서, 건강검진 결과서를 열람·출력할 수 있다.

