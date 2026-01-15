요즘 난리 난 ‘두쫀쿠’, 알고 보면 ‘과식 유발 폭탄’?

카페는 물론 국밥집에서도 판매될 정도로 큰 인기를 끌고 있는 ‘두바이쫀득쿠키’가 과식이나 심혈관 질환을 유발할 수 있어 섭취에 주의해야 한다는 전문가 지적이 나왔다.

두바이쫀득쿠키를 구매하는 모습. 연합뉴스

15일 연합뉴스에 따르면, 두바이쫀득쿠키는 고당·고지방·정제 탄수화물이 한꺼번에 결합된 고열량 디저트다. 중동식 얇은 면인 카다이프와 피스타치오 스프레드, 마시멜로가 핵심 재료다. 카다이프는 밀가루를 기름에 튀긴 정제 탄수화물과 지방의 결합체이며, 여기에 설탕이 주성분인 마시멜로와 초콜릿이 더해져 ‘당+지방’이 고농도로 포함된다.

이유정 고려대 구로병원 가정의학과 교수는 “이런 당과 지방의 복합 조합은 단일 영양소 섭취 때보다 뇌의 보상 중추를 더 강하게 자극해 포만감을 느끼는 호르몬인 렙틴의 신호를 차단하고, 과식을 유도한다”고 설명했다.

두쫀쿠 섭취 후 나타나는 생리적 반응은 즉각적이다. 정제 설탕과 마시멜로는 흡수가 빨라 섭취 직후 혈중 포도당을 급격히 높이고, 과다한 유지방과 튀김 기름은 소화를 지연시켜 고혈당 상태를 오래 유지시키는 작용을 한다. 이 교수는 “이런 특성은 인슐린을 만들어내는 췌장에 휴식 없는 과도한 노동을 강요할 뿐만 아니라 혈액을 끈적끈적하게 만들어 혈액순환을 방해한다”며 “이런 상태는 혈관 벽에 만성 염증을 일으키고, 결과적으로 혈관이 좁아지거나 딱딱해지는 심혈관 질환 위험을 직접적으로 키우는 원인이 된다”고 했다.

두쫀쿠 한 개 열량은 크기에 따라 400∼600kcal에 이른다. 이는 쌀밥 한 공기(300kcal 안팎)의 1.5∼2배 수준이다. 식사 후 디저트로 먹을 경우 한 끼 섭취 열량이 성인 하루 권장량의 절반 이상이 될 수 있다.

이 교수는 “식사 직후에는 이미 탄수화물 섭취로 인슐린 수치가 높아진 상태인데, 이때 유입되는 고열량의 당분과 지방은 중성지방 형태로 간과 복부 내장에 먼저 쌓인다”며 “이런 식습관이 반복되면 지방간 위험이 증가하고 내장 지방 축적으로 대사증후군 발생 가능성도 커진다”고 말했다.

두쫀쿠 열풍 속 소비자들이 건강을 지키면서 디저트를 즐기기 위해서는 양 조절이 중요하다. 이 교수는 “가장 권장하는 두쫀쿠 섭취 방법은 철저한 양 조절로, 쿠키 하나를 4등분 혹은 그 이상으로 나눠 1회 섭취량을 줄여야 한다”며 “음료 선택도 중요한데, 액상 과당이 포함된 음료나 우유가 들어간 라테류보다는 물이나 무가당 차, 아메리카노와 함께 섭취해야 한다”고 조언했다.

