대구시, 수질 검사항목 확대…“수돗물 안전성 높여”

대구시가 수돗물 안전성 확보를 위해 자체 검사항목을 확대한다.

대구시 상수도사업본부는 올해 정수 332개 항목과 원수 322개 항목을 검사할 방침이라고 15일 밝혔다.

연구원들이 수돗물 수질을 분석하고 있다. 대구시 제공

원수∙정수 검사 항목 중 잔류성이 큰 과불화화합물 2종(과불화 펜탄 설폰산, 헥사플루오로프로필렌 옥사이드 다이머산)을 추가했다.

정수 수질검사는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 수준(166개)의 2배, 국내 먹는 물 수질기준 항목(60개)의 5배 이상 많은 수준으로 6대 광역시 중 가장 많다.

낙동강 수계에 존재할 가능성이 있는 미규제 오염물질에 대한 추적분석 및 신종물질 특별관리 수질검사(낙동강 7개 지점, 191개 항목 검사)를 통해 선제적으로 수질 감시를 강화한다. 이 밖에도 낙동강 상류 수질검사, 미량유해 물질 집중검사 등 철저한 원수 감시 시스템을 가동한다.

백동현 시 상수도사업본부장은 “수질검사 항목 확대와 선제적 수질 감시를 통해 원수부터 가정 수도꼭지까지 전 과정에 걸쳐 엄격한 수질검사를 실시하겠다”며 “시민들이 믿고 마실 수 있는 고품질의 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

