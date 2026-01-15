KDI국제정책대학원, 한국전력공사와 전기본 수요전망 고도화를 위한 전력 DB 구축 연구 업무협약 체결

(왼쪽부터) 한국전력공사 신운섭 수요효율처장, KDI국제정책대학원 임원혁 연구협력처장 (KDI국제정책대학원 제공)

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 1월 14일 나주에서 한국전력공사(사장 김동철)와 전력수급기본계획(이하 전기본) 수요전망 고도화를 위한 통합 전력정보 데이터베이스(DB) 구축 연구를 목적으로 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 AI 확산에 따른 디지털 전환과 탄소중립 달성을 위한 전기화가 가속화되면서 데이터센터와 전기차 등 신규 전력수요가 빠르게 증가하는 상황에서, 장기 전력수요 전망의 정확도를 높이기 위한 기초 전력정보 DB 구축 필요성에 따라 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 데이터센터 및 전기자동차 전력사용 정보를 포함한 통합 전력 DB 구축 연구, 장기 전력수요 전망을 위한 정보 교류 및 분석 지원, 전기본 수요전망 고도화를 위한 공동 연구 협력 등을 추진할 예정이다.

한국전력공사는 전력수요 전망의 정밀도 제고를 위한 기초자료를 제공하고, KDI대학원 김영재 교수는 이를 바탕으로 통합 전력 DB 구축과 함께 정책·경제 분석 및 중장기 전력수급 시나리오 연구를 수행하게 된다.

KDI국제정책대학원 김영재 교수 (KDI국제정책대학원 제공)

협약식은 1월 14일 오후 3시, 나주 한국전력공사 본사 16층 세미나실에서 열렸으며, 한국전력공사 신운섭 수요효율처장과 KDI대학원 임원혁 연구협력처장이 협약서에 서명하며 상호 협력 의지를 확인했다. 협약식 이후에는 전력수요 전망과 대응 방안을 주제로 한 공동 세미나도 함께 진행됐다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 데이터센터와 전기차 등 신규 전력수요원의 확산이 전력수급 체계에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 전기본 수요전망의 과학적 근거를 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

향후 한국전력공사는 데이터센터 및 전기차 전력사용 정보 등 기초자료를 상반기 중 제공할 계획이며, 이후에도 정기적인 자료 제공과 수시 요청에 대한 협력을 이어갈 방침이다.

