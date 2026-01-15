“너의 처음도 응원해”…변우석이 팬 결혼식에 화환 보낸 사연

배우 변우석이 무명 시절부터 자신을 응원해온 ‘첫 팬’의 결혼식에 축하 화환을 보낸 사연이 전해졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘변우석, 톱스타 됐는데도 잊지 않았다. 첫 팬 결혼식에 화환 보낸 이유’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물에는 결혼식 현장에 배달된 화환 사진이 함께 공개됐다. 화환에는 “나의 처음을 응원해 준 너에게, 진심을 담아 너의 처음도 응원할게. 축하해”라는 문구가 적혀 있었다.

배우 변우석(왼쪽)과 그가 팬의 결혼식에 보낸 화환. 바로엔터테인먼트‧사회관계망서비스(SNS)

해당 화환은 변우석이 모델로 활동하던 시절부터 응원을 이어온 팬이 결혼식을 올리자 변우석 측에서 직접 보낸 것으로 알려졌다. 하객으로 참석한 한 누리꾼은 “신부가 변우석 모델 데뷔 때부터 오래된 첫 팬이다. 다들 변우석 이름을 보고 웅성웅성하면서 화환 사진을 찍어갔다”고 전했다.

해당 사연이 알려지자 온라인에서는 “잘 될수록 더 겸손하다”, “첫 팬은 진짜 감동이었을 듯”, “너무 멋있다” 등의 반응이 이어졌다.

변우석은 기부 등 사회 공헌 활동도 이어오고 있다. 국내 취약계층 여성 청소년을 지원하기 위해 1억원을 기부하고, 2024년에는 대한사회복지회 고액 후원자 모임 ‘아너스클럽’에 가입했다. 같은 해 소아 환우 치료를 위해 3억원을, 지난해에는 산불 피해 복구 성금 1억원을 전달하기도 했다.

변우석은 친누나의 모델 활동을 계기로 모델로 데뷔한 뒤 영화 ‘청년경찰’, ‘백두산’, ‘20세기 소녀’, ‘소울메이트’와 드라마 ‘디어 마이 프렌즈’, ‘달의 연인: 보보경심 려’, ‘역도요정 김복주’, ‘청춘기록’, ‘힘쎈여자 강남순’, ‘선재 업고 튀어’ 등에 출연하며 스타의 반열에 올랐다.

오는 4월에는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 아이유와 호흡을 맞출 예정이다. 해당 작품은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분 차이 속에서 펼쳐지는 로맨스를 담았다.

