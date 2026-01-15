2026 패션 트렌드 컬러, ‘트랜스포머티브 틸’ 뜬다

29CM(이십구센티미터)에서 2026년 패션 트렌드 컬러로 주목받는 ‘트랜스포머티브 틸’ 관련 상품이 뚜렷한 성장세를 보이고 있다.

‘트랜스포머티브 틸(Transformative Teal)’은 다크 블루와 아쿠아 그린을 결합한 청록색 계통의 색상으로 차분하고 미래 지향적인 세련미가 강조된 것이 특징이다. 청둥오리 머리 깃털에서 유래한 ‘틸(teal)’보다 한층 깊고 선명한 컬러감을 구현해, 더욱 고급스럽고 정제된 스타일링을 연출할 수 있다.

실제 29CM가 1월 1일부터 8일까지 약 일주일간 판매 데이터를 분석한 결과, 청록 계열인 ‘틸 블루’ 색상 상품의 거래액이 큰 폭으로 증가했다. 특히 겨울 아우터 안에 포인트를 줄 수 있는 니트 상의와 팬츠 중심으로 관련 색상 아이템 수요가 집중되고 있다.

여성 디자이너 브랜드 ‘로우’가 선보인 틸 블루 색상의 ‘플리츠 팬츠’는 독특한 색감과 실용성으로 입소문을 타며 전년 동기 대비 거래액이 4.4배 이상 급증했고 전주 대비 2배 이상 증가했다. 브랜드 ‘마조네’의 ‘시어 보트넥 탑’ 민트 색상도 29CM 월간 상의 카테고리 상위 순위에 오르는 등 높은 호응을 얻고 있다.

동시에 올리브 그린, 민트 등 녹색 계열 아이템도 강세를 보이고 있다. 디자이너 브랜드 ‘아르토’의 ‘새틴 미니 스커트’는 이번 FW 시즌에만 9차례 리오더를 기록했다. 은은한 올리브 컬러와 새틴 소재를 앞세워 고급스럽고 우아한 룩을 완성해준다는 점에서 구매 고객들의 만족도가 높다.

29CM는 이러한 트렌드에 맞춰 오늘(15일)부터 28일까지 2026년 주목받는 트렌드 컬러를 한데 모은 기획전을 진행한다. 트랜스포머티브 틸을 비롯해 올리브 그린, 다크 블루 등 다양한 색상의 니트, 티셔츠, 팬츠, 아우터 상품을 선보일 예정이다. △럭키슈에뜨 △로우 △아우브아워 △오브베이지 등 180여 개 패션 브랜드가 참여한다.

29CM 관계자는 “트랜스포머티브 틸은 무채색 중심의 겨울 패션 스타일링에 자연스럽게 변화를 줄 수 있는 컬러로 소재와 실루엣에 따라 차분하면서도 경쾌한 분위기를 연출할 수 있다”라며 “이번 기획전을 통해 취향에 맞는 트렌드 컬러 아이템을 발견하고 개성 있는 새해 스타일링을 완성해 보시길 바란다”라고 말했다.

기획전에 대한 자세한 내용은 오늘(15일)부터 29CM 앱과 웹사이트에서 확인할 수 있다.

